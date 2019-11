Die Vorbereitung auf das nächste Bundesligaspiel bei Borussia Mönchengladbach (Sonntag, 13.30 Uhr) beginnt gesittet. Für die Werder-Profis steht am Dienstagmorgen zunächst eine Einheit im Kraftraum an, dabei wird jeder Spieler ein auf ihn zugeschnittenes, individuelles Programm abspulen.

Pünktlich zur Mittagszeit tritt dann ein Akteur vor die Mikrofone, der seit langer Zeit schmerzlich vermisst wird: Ludwig Augustinsson. Nachdem der Schwede im Anschluss an seine Knie-Operation einen Teil der Reha in der Heimat absolviert hat, ist er nun zurück an der Weser und wird ab 12 Uhr in einer Medienrunde darüber berichten, wie es ihm geht und wann mit seiner Rückkehr ins Teamtraining zu rechnen ist.