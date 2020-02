Fan-Empfang am Weserstadion vor dem Spiel gegen Union Berlin. (nph / Kokenge via www.imago-images.de)

Die Fans eines Fußballklubs haben oft ein gutes Gespür dafür, was die eigene Mannschaft braucht. Das gilt speziell für kritische Situationen, und das gilt auch speziell für die Anhänger Werder Bremens. Darum standen am Sonnabendmittag mal wieder einige hundert in grün-weiß gekleidete Bremer am Osterdeich und nahmen die Mannschaft in Empfang, als sie mit dem Bus die Rampe zum Weserstadion hinab fuhren.

Eigentlich ein Signal, dass die Spieler pushen sollte, das ihnen klar machen sollte, dass es eine besondere Situation ist, in der sich die Mannschaft gerade befindet. Zumindest in der Bundesliga, und besonders im heimischen Stadion. Nur ein Sieg aus zehn Spielen lautet dort die Bilanz, aber schon sieben Niederlagen und zwei Unentschieden. Aber dieses Signal kam augenscheinlich nicht an im Bus, als dieser die Menge der Anhänger teilte auf dem Weg ins Stadion.

Kein Schub durch den Pokalsieg

Nach dem 0:2 gegen Union lässt sich sagen: Auf die Fans ist Verlass in Bremen, nur auf die Spieler ist es das nicht mehr. Von dem Schub, den das fulminante 3:2 im Pokal gegen Borussia Dortmund hätten geben können und sollen, war vier Tage später an gleicher Stelle nichts zu sehen. Nach neuem Selbstvertrauen nach dem Erreichen des Viertelfinals suchten die Zuschauer vergeblich.

Die Spieler erklärten ihren Auftritt mit dem Gegner und der unterschiedliche Art und Weise, mit der diese in Bremen angetreten sind. „Wir wussten, dass es ein komplett anderes Spiel wird", sagte Leonardo Bittencourt. „Dass wir nicht die Räume bekommen, die Dortmund uns gegeben hat." Ähnlich erklärte Niklas Moisander den Bremer Auftritt: „Union spielt viel kompakter. Da hat man nicht die Räume wie gegen Dortmund."

Das mag durchaus richtig sein. Während Union darauf bedacht ist, tief zu stehen und schnell zu kontern, sobald es die Gelegenheit dazu gibt, will Dortmund ein Spiel selbst gestalten und dominieren. Aber erklärt das den passiven Auftritt der Bremer, die maximal zaghafte Gegenwehr?

Keine Kritik an Kohfeldt

Für Frank Baumann nicht. Der Sportchef hat ebenso wie die 42.100 Zuschauer erwartet, dass der Sieg gegen Dortmund etwas verändert in der Herangehensweise seiner Spieler. Dass er Schwung gibt, Euphorie freisetzt. „Wir haben gesagt, dass wir aus diesem Spiel ein paar Dinge rausziehen können und wollen. Dienstag haben wir durch Leidenschaft überzeugt. Gegen Union war es mit deutlich weniger Überzeugung, deutlich weniger Mumm, deutlich weniger Leidenschaft.„ Es war ein Auftritt, der laut Baumann Folgen haben könnte: „Dienstag haben wir die Fans mitgenommen. Heute haben wir wieder einiges kaputt gemacht. Das müssen wir uns wieder erarbeiten.“

Im weiten Rund des Weserstadions blieben die Zuschauer erstaunlich gelassen. Nach dem 0:1 gab es weiter Unterstützung von den Tribünen, und auch nach dem 0:2 blieb ein Pfeifkonzert aus. Erst wenige Minuten vor Spielschluss verließen die ersten Zuschauer ihre Plätze. Und nach Ende der Partie blieb ein Sturm der Entrüstung und Enttäuschung aus.

Meist ist es der Trainer, gegen den sich die Kritik von den Tribünen richtet, aber auch das war nicht der Fall. Florian Kohfeldt musste sich keine Sprechchöre anhören oder beim Gang in die Kabine auspfeifen lassen. Für die Zuschauer, zumindest die im Stadion, scheint der Trainer nicht das Problem zu sein. Das gilt auch für Baumann, der entsprechende Fragen der Journalisten nach Kohfeldts Zukunft abwehrte. „Wir brauchen es nicht jeden Spieltag zu wiederholen. Das steht„, betonte der Sportchef. „Wir arbeiten gemeinsam daran, dass wir da rauskommen.“