Dass die Einnahmen der Fußball-Klubs weltweit im Zuge der Corona-Krise dramatisch gesunken sind, hat in der Vergangenheit bereits zu einem Gehaltsverzicht auf Seiten der Spieler geführt. Ob es bei den Bremer Profis auch in der neuen Saison die Bereitschaft zum Verzicht gibt, war in den vergangenen Tagen intern wie extern diskutiert worden. Jetzt steht fest: Klub und Spieler haben sich in dieser Frage geeinigt.

In einer Mitteilung verkündete der Klub, dass die Spieler auch künftig auf Teile ihres Gehalts verzichten werden. Über die Höhe und die Dauer machte Werder keine Angaben. Spekuliert wurde zuletzt über rund 20 Prozent – eine Bestätigung dafür gibt es aber nicht.

„Wir sind froh, dass wir vor dem Saisonstart eine gute Lösung erzielen und das Thema abschließen konnten„, wird Frank Baumann in der Vereinsmitteilung zitiert. „Die Spieler sind nach mehreren Gesprächen mit uns und Abstimmungen in der Mannschaft mit einem Vorschlag auf uns zu gekommen. Auf diesen konnten wir uns verständigen. Die Mannschaft leistet hiermit – in für Werder Bremen schwierigen wirtschaftlichen Zeiten – einen signifikanten Beitrag.“

„Die Spieler setzen mit dem Gehaltsverzicht ein wichtiges Zeichen“

Auf rund 30 Millionen Euro Mindereinnahmen beziffert Werder die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie. Entsprechend wichtig ist ein Verzicht der Profis, deren Gehälter die mit Abstand größten Ausgaben des Klubs sind. „Das ist ein positives Signal, das auch in den Gesprächen mit Banken und Kreditgebern eine Rolle spielen wird", sagte Baumann über die Folgen des Verzichts. „Neben der Geschäftsleitung und dem Trainerteam, die ebenfalls verzichten, setzen auch die Spieler mit dem Gehaltsverzicht ein wichtiges Zeichen.“

Es wurde lebhaft diskutiert, vor allem in der Mannschaft. Und es dauerte, bis sich alle Spieler auf einen Vorschlag einigen konnten. Niklas Moisander, der einer der Spieler war, die die Gespräche mit der Geschäftsführung führten: „Wir wissen durch die Gespräche mit der Geschäftsleitung, in welcher wirtschaftlichen Situation Werder durch die Corona-Pandemie ist. Wir haben uns innerhalb der Mannschaft dazu entschieden, – genau wie in der letzten Saison auch – durch einen Gehaltsverzicht unseren Teil dazu beizutragen, um Werder Bremen zu helfen." Dass sich die Einigung hingezogen hat, hat laut Moisander verschiedene Gründe: „Bei so einer Entscheidung geht es auch darum, jeden einzelnen Spieler mitzunehmen, daher war der Entscheidungsprozess, auch aufgrund der Länderspielabstellungen, nicht ganz so leicht. Aber wir sind froh, nun eine Lösung gefunden zu haben.“