Bei Werder läuft die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel bei Union Berlin (Sonnabend, 15.30 Uhr). Das einzige Training am Mittwoch ist für 11 Uhr angesetzt - die Einheit ist öffentlich. Zuvor stellt sich Leonardo Bittencourt in einer Medienrunde den Fragen der Journalisten. Werders Neuzugang hat seine erste komplette Woche in Bremen seit seinem Wechsel aus Hoffenheim hinter sich und wird sicherlich auch zu seinen Erwartungen mit Blick auf das Spiel am Wochenende befragt. Die wichtigsten Aussagen des 25-Jährigen gibt es im Anschluss an die Medienrunde in der WK Flutlicht-App und auf WESER-KURIER.de.