Der Countdown läuft, nur noch wenige Tage bis zum Pokalspiel gegen Atlas Delmenhorst (Sonnabend, 20.45 Uhr) und damit dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison. Bei Werder laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, nach einem intensiven Trainingstag am Dienstag bittet Werder-Coach Florian Kohfeldt seine Spieler am Mittwoch nur einmal auf den Trainingsplatz. Die Einheit ist für 11 Uhr angesetzt. Bereits davor steht Theodor Gebre Selassie in einer Medienrunde Rede und Antwort. Die wichtigsten Aussagen des Rechtsverteidigers lest ihr wie immer kurze Zeit später bei uns.