Die Vorbereitung auf das zweite Bundesligaspiel der neuen Saison läuft. Am Sonnabend tritt Werder bei 1899 Hoffenheim an, um nach der Auftaktpleite gegen Düsseldorf die ersten Punkte zu holen. Werder-Coach Florian Kohfeldt bittet seine Spieler am Mittwoch für eine Einheit auf den Rasen, das Training startet um 11 Uhr und ist öffentlich. Bereits zuvor stellt sich Keeper Jiri Pavlenka um 9.30 Uhr in einer Medienrunde den Fragen der Journalisten.