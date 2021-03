Hat von Trainer Kohfeldt für Samstag eine Einsatzgarantie bekommen: Niklas Moisander. (Andreas Gumz)

Normalerweise macht Florian Kohfeldt ein großes Geheimnis aus der Aufstellung des SV Werder Bremen, doch ausgerechnet vor dem Spiel gegen den FC Bayern München gab es eine seltene Ausnahme – aus gutem Grund: Denn es ging um keinen Geringeren als den Kapitän Niklas Moisander. Den wollte Kohfeldt nicht zappeln lassen und sprach ihm eine Einsatzgarantie aus, weil Marco Friedl gesperrt ist.

„Niklas wird auf jeden Fall spielen, darüber habe ich auch keine Sekunde nachgedacht“, betonte Kohfeldt und fügte noch an: „Er wird auch sehr gut spielen. Ich habe totales Vertrauen in Niklas.“ Der 34-Jährige habe seinen Stammplatz als linker Innenverteidiger nämlich nicht wegen schlechter Leistungen verloren, „sondern weil Marco es extrem gut macht“, so Kohfeldt.

Noch besser macht es in dieser Saison Ömer Toprak, der als Abwehrchef genauso gesetzt ist wie neben ihm Milos Veljkovic. Auf den Außenbahnen werden Theodor Gebre Selassie und Ludwig Augustinsson verteidigen. Im Mittelfeld dürfte Kohfeldt der Doppel-Sechs Maximilian Eggestein und Kevin Möhwald vertrauen. Als Verbindungsspieler zum Angriff bietet sich Romano Schmid an. Vorne führt aktuell kein Weg an Milot Rashica und dem neuen Torjäger vom Dienst, Josh Sargent, vorbei.

Niclas Füllkrug muss sich wieder mit einem Platz auf der Bank begnügen, dürfte aber froh sein, dass er nach dem üblen Foul im Bielefeld-Spiel überhaupt einsatzfähig ist.