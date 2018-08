Kea Müttel (Leitung Social Media):

Platz sechs: Werder will nach Europa – und Werder kommt nach Europa. Dank stark aufspielender Zugänge kann Werder den Klassenerhalt endlich wieder frühzeitig klarmachen und um Europa kämpfen. Mit Erfolg.

Marc Hagedorn (Chefreporter):

Werder wird Achter und verpasst die Europa League knapp. Aber das wird nicht daran liegen, dass Werder wieder mal die Hinrunde verbockt, dass der Trainer im Herbst gehen muss oder Verletzungen den dünnen Kader auszehren. Dass trotzdem sieben Teams vor Werder landen, liegt an der Qualität dieser Mannschaften: Bayern, Dortmund, Leipzig, Hoffenheim, Schalke und Leverkusen sind Werder noch voraus, dazu haben Stuttgart, Hertha und Mönchengladbach ähnliche Ambitionen wie Werder. Zwei dieser drei Konkurrenten lässt Werder hinter sich, aber nicht alle drei. 2019/2020 ist Werder dann ein Jahr reifer, und dann, ja dann…

Benjamin Born (Editor):

Werder landet letztlich auf Rang sieben. Mit einer starken Offensive werden sie eine der Mannschaften sein, die am kurzweiligsten Fußball spielen. Weil sie sich mehr trauen, werden sie direkte Konkurrenten wie Gladbach, Stuttgart, Augsburg, Mainz und Hertha hinter sich lassen.

Michael Baltes (Leitender Editor):

Werder wird Sechster. Mit Florian Kohfeldt ist endlich wieder ein Trainer in Bremen, der einen richtigen Plan hat und dazu über großen Fußballsachverstand verfügt. Zudem ist Werders Kader klug und vor allem auf den richtigen Positionen verstärkt worden. Das Potenzial für das obere Tabellendrittel ist da.

Vanessa Just (Social Media):

Werder landet auf Platz sieben. Hallo Europa! Da der DFB-Pokalsieger einen der ersten sechs Plätzen belegen wird, reicht der siebte Platz für Werder, um auf großer europäischer Bühne zu spielen.

Tugay Savrim (Leitung Bewegtbild):

Werder wird Siebter. Einstelliger Tabellenplatz ja, Europa vielleicht. Auch andere Klubs haben ihre Hausaufgaben gemacht!

Cedric Voigt (Editor und Taktikexperte):

Werder erreicht Platz neun. Werder hat sich gut verstärkt, spielt einen attraktiven Fußball und hat ein machbares Auftaktprogramm. Aber: Die Kaderbreite der Spitzenteams kann man sich in Bremen nicht leisten. Ob Werder einen ausreichend langen Atem hat, in den Kampf um Europa einzugreifen, wird davon abhängen, ob die Schlüsselspieler fit bleiben.

Felix Frank (stellvertretender Leitender Editor):

Werder wird auf dem siebten Platz landen. Die Mannschaft hat durch die Zugänge deutlich an Qualität gewonnen – vor allem Davy Klaassen wird einschlagen.

Patrick Hoffmann (Reporter):

Werder landet auf Platz acht, weil die Mannschaft stärker besetzt ist als in den vergangenen Jahren, aber sicher noch ein paar Rückschläge auf dem Weg nach oben erleiden wird. Für die Europapokalplätze reicht es nur dann, wenn einige Topklubs schwächeln.

Malte Bürger (Editor und Reporter):

Für Werder reicht es am Ende zu Platz sieben. Warum? Weil es noch nicht an der Zeit für den ganz großen Wurf aus Bremer Sicht ist. Stattdessen dient diese Saison dazu, um eine ideale Basis für die Serie 2019/2020 zu schaffen, wenn es zum Angriff auf die internationalen Plätze kommt.

Christoph Bähr (Editor und Reporter):

Werder landet auf dem siebten Platz, weil Rekordeinkauf Davy Klaassen voll einschlägt, weil Jiri Pavlenka weiterhin überragend hält und weil die Mannschaft Florian Kohfeldts Idee vom Fußball jetzt noch besser versteht als in der vergangenen Saison. Sofern der neue DFB-Pokalsieger einen der ersten sechs Ränge belegt, würden die Bremer mit dieser Platzierung also sogar ihr Comeback auf europäischer Bühne geben. Das wäre doch mal was!

Toni Nürnberg (Editor):

Werder erreicht Platz fünf. Werder wird dieses Mal auch in der Hinrunde konstant spielen und nur wenig Punkte verschenken. Und in der Rückrunde läuft es eh.

Die Meinung der Mein-Werder-User:

Die meisten Fans gehen davon, dass Werder in dieser Saison zwischen Platz sieben und zehn landet. Mit dem Abstiegskampf wird Werder laut der Mein-Werder-User nichts zu tun haben. Hier das Ergebnis des Votings: