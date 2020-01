Yuya Osako trainierte individuell. (nordphoto)

Yuya Osako hatte das erste Training auf Mallorca am Freitag schon etwas früher beendet, am Sonnabend fehlte er dann ganz und arbeitete abseits der Mannschaft individuell. Den japanischen Stürmer plagt nach Vereinsangaben ein leichter Infekt, weshalb er etwas kürzer tritt. Ein längerer Ausfall droht aber nicht. Osako soll womöglich schon am Sonntag wieder voll ins Training einsteigen. Ganz im Hotel blieb am Sonnabendvormittag Claudio Pizarro. Auch der 41-jährige Angreifer arbeitete individuell, allerdings aus Gründen der Belastungssteuerung.