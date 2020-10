Frank Baumann äußerte sich am Freitag zum positiven Coronafall bei Werder Bremen. (nordphoto)

Werders Manager Frank Baumann hatte gute und schlechte Nachrichten, als er sich am Freitagabend zum Coronafall beim Bremer Bundesligisten äußerte. Die gute: Alle Ergebnisse der zweiten Testung am Freitag fielen negativ aus, die Mannschaft trainierte deshalb bereits wieder und bereitete sich auf das Heimspiel am Sonntag (18 Uhr) gegen Hoffenheim vor. Die schlechte Nachricht: Der infizierte Spieler, bei dem es sich laut Baumann um Felix Agu handelt, war am Freitag nicht mehr frei von Symptomen und wird von Werders Medizinern um Dr. Daniel Hellermann betreut, nachdem er sich für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben hat. Neben Agu, der bei den Tests am Mittwoch aufgefallen war, müsse auch Tahith Chong eine solche Quarantäne einhalten, berichtete Baumann, weil sich beide Profis beim Auswärtsspiel in Freiburg ein Doppelzimmer teilten. Chong wurde vom Bremer Gesundheitsamt als Kontaktperson der Kategorie 1 ermittelt, ebenso ein Mitarbeiter des Betreuerstabs.

Als erste Konsequenz sollen Werders Spieler ab sofort Einzelzimmer im Mannschaftshotel beziehen, auch werden die Aufenthaltszeiten im Kabinentrakt deutlich verringert, kündigte Baumann an. Der Manager betonte aber: „Felix Agu kann man keinen Vorwurf machen. Er hat sich sehr vorbildlich verhalten und die Maßnahmen sehr diszipliniert umgesetzt.“

In den letzten Tagen habe die Sorge unter den Mitspielern geherrscht, dass es weitere Infizierte gebe. Deshalb sei die Erleichterung nach den negativen Ergebnissen am Freitag groß gewesen. Am Sonnabend, einen Tag vor dem Spiel, wird der Kader ein drittes Mal in dieser Woche getestet. Von der Spielvorbereitung werde das nicht ablenken, „in diesen Zeiten ist Flexibilität gefordert“. Trotz zuletzt mehrerer positiver Coronafälle in der Bundesliga glaubte Baumann aber nicht, dass sich die Vereine wie im Frühjahr in eine mehrwöchige Isolation begeben müssen, um gemäß ihres Hygienekonzeptes den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten.

Weil im Risikogebiet Bremen zuletzt die Zahl der Infizierten und die Zahl der Tests zunahm, betonte Baumann, dass der Profifußball weiterhin keinem Bürger einen Coronatest wegnehme: „Ich glaube nicht, dass die Labore schon überlastet sind. Aber natürlich werden die Kapazitäten enger. Es wird immer so sein, dass systemrelevante Berufsgruppen sowie Krankenhäuser, Altenheime oder Menschen mit Symptomen natürlich absoluten Vorrang haben. Wir müssen darauf Rücksicht nehmen, indem wir entweder früher testen, oder länger auf die Ergebnisse warten.“