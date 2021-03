Alexander Meyer vom SSV Jahn Regensburg, Werders nächstem Gegner, gilt als Elfmeterkiller. (Swen Pförtner)

Die Ausführung war absolut in Ordnung, denn schlecht geschossen war der Ball nicht - und dennoch stand Dennis Srbeny am Freitagabend als großer Verlierer da. Während des Auswärtsspiels seines SC Paderborn beim SSV Jahn Regensburg (1:0) war der Stürmer in der 64. Minute per Foulelfmeter an Alexander Meyer gescheitert, was sein Team um den Ausgleich brachte. Immerhin: Srbeny konnte sich im Nachgang damit trösten, dass er mit seinem Schicksal in dieser Saison nicht allein ist – im Gegenteil. Regensburgs Elfmeter-Killer Meyer hatte vor ihm bereits sechs andere Opfer gefunden, was wiederum Werder Bremen eine Warnung sein sollte. Am Dienstagabend tritt die Mannschaft im DFB-Pokalviertelfinale bei Zweitligist Regensburg an.

Baumann wünscht sich, Elfmetersituationen zu vermeiden

„Man nimmt das natürlich zur Kenntnis“, sagt Werder-Sportchef Frank Baumann, möchte aber gar nicht so sehr über Meyers starke Elfmeter-Bilanz sprechen. Schließlich ist es Werders Wunsch, dass der Keeper am Dienstagabend gar nicht erst die Gelegenheit bekommt, sein Können zu zeigen – weder in der regulären Spielzeit, noch in einem möglichen Shootout. „Es ist natürlich nicht unser Ziel, erst im Elfmeterschießen weiterzukommen. Am besten wäre es, wenn wir das vorher regeln“, betont Baumann, was nach einem guten Plan klingt. Denn fest steht: Vom Punkt wäre der Bundesligist gegen den Tabellenelften der 2. Liga urplötzlich nicht mehr der Favorit.

Zur Erinnerung: In den ersten drei Pokalrunden hatte sich Regensburg jeweils im Elfmeterschießen durchgesetzt – Meyer parierte dabei gegen Kaiserslautern zwei sowie gegen Wehen Wiesbaden und den 1. FC Köln jeweils einen Versuch. Während der regulären Spielzeit gegen die Kölner hatte er zudem auch einen Elfmeter entschärft, sodass seine Pokal-Bilanz in dieser Saison bei aktuell fünf abgewehrten Strafstößen steht. Dazu kommen zwei in der Liga. Einen hielt Meyer Anfang Oktober gegen Karlsruhe, den jüngsten gerade erst gegen Paderborns Srbeny.

Zufall sei sein Erfolg nicht, sagt Meyer

Nur Zufall sei das alles nicht, wie der Torhüter kürzlich gegenüber der „Bild“-Zeitung erklärte. „Es gibt ja genug Analysen zu den Standards, zur Spielweise. Man schaut sich vor allem auf Video auch die Spieler genauer an, wer schießen könnte, was das für Typen sind. Das ist alles abrufbar“, sagte Meyer, der sich in diesen Tagen viel mit den Bremer Schützen beschäftigen dürfte. Im Pokal hat er schließlich noch viel vor: „Ich habe schon vor dem Köln-Spiel zur Mannschaft gesagt, dass wir Historisches leisten können und dass der Glaube sehr wichtig ist.“ Allerdings würde im Falle eines Elfmeterschießens ja auch auf der anderen Seite ein Torhüter ein Wörtchen mitzureden haben. Werders Jiri Pavlenka wurde in der laufenden Saison im Pokal noch nicht geprüft, parierte in der Bundesliga aber zwei von vier Versuche.