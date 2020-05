Breel Embolo musste gegen Leverkusen verletzt ausgewechselt werden. (dpa)

Borussia Mönchengladbach muss im Auswärtsspiel bei Werder am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) auf Breel Embolo und Tobias Strobl verzichten. Embolo hat sich in der Partie gegen Bayer Leverkusen (1:3) nach einem Schlag auf die Wade eine schwere Prellung zugezogen. „Bei ihm müssen wir von Tag zu Tag sehen“, sagte Trainer Marco Rose am Montag. Strobl hat sich ebenfalls am Sonnabend verletzt und einen Muskelfaserriss zugezogen. Der Defensivorganisator muss bis auf Weiteres pausieren und sich am Mittwoch einer MRT-Untersuchung unterziehen.

Dafür rückt Mamadou Doucouré zum zweiten Mal in dieser Saison in den Kader und steht nach fast vier Jahren in Mönchengladbach vor seinem Bundesliga-Debüt. Das 22 Jahre alte französische Verteidiger-Talent wurde seit 2016 immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen und kam bislang in der ganzen Zeit nur zu zehn Regionalligaeinsätzen. „Er hat gut trainiert und wirkt sehr stabil. Wir müssen die Kirche aber im Dorf lassen. Es wird wahrscheinlich eher für einen Kurzeinsatz reichen“, sagte Gladbachs Coach.

In Bremen erwartet Rose eine Mannschaft, die „um ihr Leben kämpfen wird.“ „Der Sieg in Freiburg war wichtig. Werder hat eine gute Mannschaft. Sie werden sich mit allem gegen den Abstieg stemmen“, meinte Rose. „Da müssen wir schon eine Top-Leistung zeigen.“