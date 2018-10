"Wir haben Videos bekommen und weitere Informationen eingeholt", sagt Baumann über die Entscheidung, die beiden jungen US-Amerikaner nach Bremen einzuladen. In welcher Mannschaft sie das Probetraining absolvieren, steht laut Baumann noch nicht fest. Sicher ist nur, dass es nicht die Profi-Mannschaft sein wird. Wahrscheinlich spielen sie in der U19 vor, eventuell in der U23. „Wir haben häufiger Spieler aus dem Ausland im Probetraining, das ist nichts Außergewöhnliches", erklärt Baumann und fügt an: "Wir sind weit entfernt von einer Verpflichtung."

Dass Kroeten nach Bremen kommt, war bereits am Mittwoch durch einen Bericht der „Star Tribune“ bekanntgeworden – auch Kroetens Freund aus Kindertagen, Emmanuel Iwe, wurde in diesem Zusammenhang erwähnt, es war allerdings nicht ganz klar, ob auch er bei Werder vorspielen würde oder bei einem anderen deutschen Verein.