Während die Kollegen im Parkstadion in Zell am Ziller in den Testspielen auf Torejagd gingen, spulte Claudio Pizarro erneut auf einem Nebenplatz eine individuelle Einheit ab. Die beiden Partien, sie kamen für den Peruaner schlichtweg zu früh. „Es macht noch keinen Sinn, ihn spielen zu lassen“, hatte Trainer Florian Kohfeldt bereits am Sonnabend erklärt.

Nach der kontinuierlichen Annäherung an die Mannschaft beginnt für Pizarro ab Montag wieder der normale Alltag mit dem Ball, wenn er wieder das „normale“ Programm absolviert. „Dann aber auch nicht jede Einheit. Aber das gilt im Trainingslager sowieso für jeden Spieler“, so Kohfeldt.