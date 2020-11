Ömer Toprak (l.) gewann viele wichtige Kopfballduelle gegen die Bayern und zeigte auch sonst eine ganz starke Leistung. (Nordphoto)

Als es endlich passiert war, freute sich Ömer Toprak auf seine Art. Keine wilden Sprünge, kein großer Jubel – stattdessen gab es ganz viel innere Genugtuung. Mit fast eineinhalb Jahren Anlauf war dem aus Dortmund gekommenen Abwehrspieler ein rundum gutes Spiel gelungen, er zeigte beim 1:1 der Bremer gegen den Triple-Gewinner Bayern München seine mit Abstand beste Leistung im Werder-Trikot. Diesmal erlebte er kein unglückliches Eigentor und keine neue Verletzung. Sondern gewann stattdessen viele wichtige Zweikämpfe und Kopfballduelle.

Vom WESER-KURIER gab es dafür die Note 1. Und von seinem Chef ein Sonderlob. „Ömer hat wirklich eine sehr gute Leistung abgeliefert“, freut sich Werders Sportchef Frank Baumann, „dabei hatte er eine nicht ganz so leichte Aufgabe im Zentrum gegen Robert Lewandowski, aber auch insgesamt zum Beispiel gegen einen Thomas Müller, der ebenfalls immer wieder in diese Räume hineingeht und mit den vielen Bällen, die in den Strafraum geflogen sind.„ Doch da Toprak eben stets hellwach war, stimmte nach dem Spiel auch Baumanns Bilanz: “Ömer hat das sehr gut wegverteidigt und auch im Spielaufbau seine Qualitäten gezeigt. Das war in allen Belangen ein sehr guter Auftritt von ihm, aber auch von der gesamten Mannschaft.“

Viel dirigiert, viel gesprochen

In beiden Halbzeiten wirkte es so, als ob Toprak seine Mitspieler zu diesem wertvollen Punktgewinn geradezu antreiben wollte. Es zeigte sich deutlich, dass der 31-Jährige ein völlig anderes Verhältnis zu Spielen gegen Bayern München hat. Im Gegensatz zu vielen seiner Bremer Kollegen, die zuvor bei etlichen der insgesamt 22 Pflichtspiele in Folge gegen die Münchner nichts holen konnten, gewann Toprak solche Duelle mit dem Rekordmeister sogar schon. Zuletzt im Sommer 2019, als er in seinem letzten Pflichtspiel für den BVB in der Startelf stand und mit einem 2:0-Sieg gegen Bayern den Gewinn des Ligapokals feiern durfte. Sieben Bayern-Spieler aus dem damaligen Endspiel standen auch am vergangenen Sonnabend gegen Werder von Beginn an auf dem Feld – und bekamen es mit einem Toprak zu tun, der in Sachen Zweikampfführung, Cleverness und Körpersprache an seine besten Zeiten anknüpfte.

Seine vielen Kommandos machten ihn sogleich zum Bremer Abwehrchef. „Er hat sehr viel dirigiert, wir haben aber insgesamt viel mehr auf dem Platz kommuniziert und mit den Neben- und Vorderleuten gesprochen“, hebt Frank Baumann hervor. Diese Lautstärke war auf Bremer Seite genau so gewollt, erklärt der Manager: „Das war ein Punkt, der vorher extra noch einmal mit der Mannschaft angesprochen wurde, weil die Bayern ein Team haben, das sehr flexibel spielt und nicht statisch. Wenn irgendwo Räume aufgehen, dann versuchen sie, das zu nutzen. Da muss man dann als Gegner sehr viel miteinander reden.“

Das Problem mit dem Rhythmus

Ömer Toprak selbst empfand das auch so. „Wir haben uns gegenseitig gut unterstützt und gepusht – es war sehr laut auf dem Platz“, sagte er nach dem Spiel. Bei diesem gegenseitigen Pushen habe Toprak „eine wichtige Rolle gespielt“, lobt Werders Sportchef, der bei diesem Auftritt des Innenverteidigers viel von dem sah, was einst als Idee hinter der für Werder-Verhältnisse recht spektakulären Verpflichtung des damaligen Dortmunders steckte. „Grundsätzlich haben wir mit ihm einen erfahrenen Spieler in der Abwehr, der diese Art einfach drin hat und der auch letzte Saison schon versucht hat, das zu zeigen„, sagt Baumann. “Da ist er aber nie in seinen Rhythmus gekommen, obwohl er alles versucht hat. Leider ist er immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen worden.“

Mal waren es Wadenprobleme, die immer schlimmer und anfangs auch nicht komplett richtig behandelt wurden. Später kam das üble Foul des Frankfurters Filip Kostic im Viertelfinale des DFB-Pokals hinzu, das ihn wieder für viele Monate in die Reha zwang. Nach Topraks erneutem Comeback und seiner nun so starken Leistung in München hofft auch Frank Baumann, „dass Ömer jetzt in diesem Rhythmus bleibt und diese Leistung in den nächsten Wochen bestätigen kann“.

Eine andere Mentalität

Das wäre ein wichtiger Baustein für weitere Bremer Punktgewinne, denn im Gesamtpaket bringt der erfahrene Toprak alles mit, was Werder in der Abwehr gebrauchen kann: Tempo, Stellungsspiel, Zweikampfstärke, Kopfballqualitäten sowie eine ansprechende Spieleröffnung. Und, natürlich, den nötigen Willen und Ehrgeiz.

Das zeigte sich auch nach seinem sehr starken Auftritt in München, als Ömer Toprak nicht etwa zufrieden war mit dem 1:1, sondern eher etwas haderte: „Natürlich hatte Bayern viel Ballbesitz und den Ball gut von links nach rechts gespielt, aber wenn man unsere vielen klaren Torchancen sieht, hätte man auch zwei Punkte mehr mitnehmen können„, sagte er. “Wir nehmen den Punkt gerne mit, aber drei wären uns natürlich lieber gewesen.“ So spricht einer, der die Bayern schon besiegt hat. Und auch wegen dieser Mentalität hat Werder ihn aus Dortmund abgeworben.