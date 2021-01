Grün-weißes Glück: Torschütze Theo Gebre Selassie und Milos Veljkovic feiern mit Trainer Florian Kohfeldt den Treffer zum 1:0 für Werder. (nordphoto)

Lange Zeit folterte der SV Werder Bremen seine Fans mit Beton-Fußball gegen den FC Augsburg, doch dann ließen es die Grün-Weißen doch noch krachen und landeten einen ganz wichtigen 2:0 (0:0)-Heimsieg gegen die Fuggerstädter. Mann des Tages war Felix Agu, der den ersten Treffer von Theodor Gebre Selassie (84.) vorbereitet und das 2:0 (87.) dann sogar selbst erzielt hatte. Mit nun 18 Punkten nach 16 Spieltagen hat Werder komfortable sechs Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz und kann in Ruhe weiterarbeiten.

Werder-Coach Florian Kohfeldt hatte seine beim 1:1 in Leverkusen so starke Defensive umbauen müssen. Für den verletzten Linksverteidiger Ludwig Augustinsson feierte Felix Agu sein Startelf-Debüt in der Bundesliga. Auch vorne gab es eine Veränderung: Tahith Chong musste seinen Platz räumen, für ihn durfte Davie Selke ran. Der Mittelstürmer profitierte wahrscheinlich davon, dass sich Niclas Füllkrug am Freitag im Training schon wieder verletzt hat und auf unbestimmte Zeit ausfallen wird. Dafür stand Milot Rashica erstmals seit seiner Sehnenverletzung Ende November wieder im Kader, saß aber zunächst nur auf der Bank. Genauso wie Yuya Osako, dem Kohfeldt zuletzt eine Pause verordnet hatte, um den Kopf freizubekommen.

Der Bremer Plan war schnell zu erkennen: Die Null muss stehen. Werder igelte sich mit seinem 5:3:2-System hinten ein – wie schon in Leverkusen. Diesmal allerdings gegen einen Gegner, der nicht wie Bayer in die Champions League will, sondern gegen einen FCA, der in der Tabelle vor dem Spieltag nur zwei Plätze vor Werder stand. Aber so ist das beim SV Werder im Jahr 2021. Nach einer halben Stunde lag der Augsburger Ballbesitz bei über 70 Prozent. Immerhin: Werder verteidigte sehr gut, gestattete den Gästen nur eine Chance vor der Pause. Und das war auch noch ein Geschenk von Marco Friedl, dessen Bock Andre Hahn aber nicht nutzte (18.). Sein Schuss ging knapp am Tor vorbei.

Mit eigenem Ballbesitz konnte das Team von Trainer Kohfeldt so gar nichts anfangen. Es fehlte nicht nur der Mut, sondern auch die spielerische Klasse. Das fing schon hinten im Spielaufbau an, setzte sich im Dreier-Mittelfeld fort. Maximilian Eggestein und Kevin Möhwald, der diesmal als zentraler Sechser agierte, konnten überhaupt keine Akzente setzen, Jean Manuel Mbom hatte sogar noch größere Probleme im Spiel nach vorne. Und wenn der Ball dort trotzdem mal ankam, dann verlor ihn Selke fast immer sofort wieder. Nebenmann Josh Sargent war gar nicht zu sehen.

Die einzige Chance hatte denn auch ein Verteidiger: Doch der arg bedrängte Theodor Gebre Selassie brachte den Ball mit Kopf und Nacken zu harmlos auf das Tor, um FCA-Keeper Rafal Gikiewicz in Schwierigkeiten zu bringen (33.).

„Das war kein Leckerbissen“, gestand Clemens Fritz, Werders Leiter Profi-Fußball, zur Halbzeit bei Sky und forderte: „Wir müssen viel aktiver werden.“

Personelle Änderungen gab es allerdings nicht, Kohfeldt verzichtete auf Wechsel. Und sah kurz nach Wiederanpfiff endlich mal einen Konter seines Teams, den der viel zu zögerliche Mbom aber schnell beendete. Vielleicht hätte es Werder geholfen, wenn Schiedsrichter Sascha Stegemann den Regeln entsprechend den bereits verwarnten Daniel Caligiuri nach einem Foul an Agu vom Platz gestellt hätte (54.). Doch der Augsburger durfte bleiben – und wurde dann von seinem Coach Heiko Herrlich mit einer Auswechslung in Sicherheit gebracht.

Die Grün-Weißen wagten sich inzwischen etwas häufiger mal in die gegnerische Hälfte. Und Sargent beendete die Bremer Harmlosigkeit mit einem tollen Schuss (nach Mbom-Vorarbeit), den Gikiewicz mit einer ganz starken Fußabwehr gerade noch am Pfosten vorbeilenken konnte (64.).

Nun agierte auch Kohfeldt, brachte Romano Schmid für den wirkungslosen Selke. Und endlich war es ein Heimspiel! Werder wollte mehr als den einen Punkt, spielte nach vorne. Gebre Selassie bekam bei seiner zweiten Chance erneut nicht genügend Druck hinter den Ball (80.). Aber dann: Bei seinem dritten Versuch, beförderte der Kapitän die Kugel nach einer Flanke vo Agu artistisch ins Tor (84.). Riesenjubel bei Werder! Gebre Selassie und Kohfeldt lagen sich in den Armen.

Es kam noch besser: Nach einer Hereingabe von Schmid sorgte Agu mit seinem ersten Bundesliga-Tor für die Vorentscheidung (87.) und einen ganz wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. Zum positiven Werder-Tag passte dann auch noch Rashicas Comeback kurz vor Schluss und die Bundesliga-Premiere von Ilia Gruev. Schon am Dienstag geht es für die Grün-Weißen mit dem Gastspiel in Mönchengladbach weiter.