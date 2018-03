Wer verstehen will, wie der Fußballprofi Aron Johannsson tickt, der muss sich mit ihm mal über Tischtennis unterhalten. Johannsson spielt nämlich sehr gerne Tischtennis, meistens gegen seine Mannschaftskollegen von Werder, und meistens verliert er am Ende. „Aber ich werde auch morgen wieder gegen die Kollegen spielen. Und übermorgen“, sagt Johannsson. „Ich bin so ein Typ. Ich glaube an mich. Immer.“

Es ist vermutlich genau diese Mentalität, die dem US-Amerikaner nun zu einem nicht mehr für möglich gehalten Aufschwung in Bremen verholfen hat. Im vergangenen Sommer sollte Johannsson den Klub noch verlassen, weil der damalige Trainer Alexander Nouri keine Verwendung mehr für den Angreifer fand. Doch Johannsson ist in Bremen geblieben, trotz angeblicher Angebote aus den USA, und im Nachhinein dürften sie bei Werder alle ziemlich froh darüber sein. Johannsson hat in den vergangenen Wochen nämlich eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er Werder durchaus helfen kann. In den jüngsten Ligaspielen gegen Schalke (eine Torvorlage) und Wolfsburg sowie im DFB-Pokal gegen Leverkusen (ein Tor) hat er seine Chancen genutzt.

Das Vertrauen des Trainers

Eng verbunden mit Johannssons Leistungssteigerung ist die Person Florian Kohfeldt, Werders neuer Trainer. „Jetzt habe ich endlich einen Trainer, der wirklich an mich glaubt“, sagt Johannsson, „das ist viel besser.“ Und deshalb ist auch Johannsson viel besser. Wenn auch auf einer ungewohnten Position, denn eigentlich wurde der 27-Jährige mal als Mittelstürmer vom niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar nach Bremen geholt. Unter Kohfeldt spielt er nun auf dem rechten Flügel. Da hat er zwar in jungen Jahren schon mal gespielt. „Das ist also nichts Neues für mich.“ Johannsson gibt aber auch zu: „Neu ist für mich, dass ich jetzt mehr laufen und mehr verteidigen muss.“ Beides hat Johannsson inzwischen verinnerlicht.

Überhaupt hat der Sohn isländischer Eltern, aufgewachsen in den USA, zuletzt einen bemerkenswerten Reifeprozess durchlaufen. „Er geht die Dinge immer noch positiv an, verkrampft nicht“, sagt Kohfeldt, „aber er hat auch zu einer gewissen Ernsthaftigkeit gefunden. Er weiß jetzt, dass Verteidigen zum Spiel dazugehört und auch, mal gegen Widerstände anzugehen. Das hat er in den vergangenen zwei Jahren zwangsläufig sehr oft tun müssen, und das hat ihn jetzt in die Position gebracht, dass er in meinen Gedanken eine große Rolle spielt, wenn es um die Startelf oder Einwechslungen geht.“

Gegen Freiburg dürfte Johannsson an diesem Wochenende also wieder von Anfang an spielen. Ziemlich sicher auf dem rechten Flügel, aber eigentlich ist ihm die Position ziemlich egal. Abgesehen vom Tor vielleicht. „Da ist Jiri Pavlenka ein bisschen besser als ich.“ Im Tischtennis vermutlich auch. Aber das ist ein anderes Thema.

