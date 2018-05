Die Saison ist vorbei, und Florian Kainz kann auf 1687 Minuten Bundesligafußball zurückblicken. Damit kommt der Österreicher auf die Statistik eines guten Spielers für die Kaderbreite, der sich im Regelfall irgendwo zwischen Bank und Startelf wiederfindet. Die 85 Minuten, die Kainz gegen Mainz 05 auf den Rasen brachte, gehörten zweifelsohne zu den besseren: Mit dem Ausgleichstreffer zum zwischenzeitlichen 1:1 und dem Eckball, den Theodor Gebre Selassie gegen Spielende zum 2:1-Siegtreffer in die Maschen köpfte, war der 25-Jährige an beiden Bremer Toren direkt beteiligt.

Insgesamt lässt sich festhalten: Wenn Werder gegen Mainz gefährlich wurde, war Kainz in der Regel irgendwo in der Nähe. Drei Torschüsse sind ebenso teaminterner Bestwert wie die vier Torschussvorlagen. Bei sieben von vierzehn Abschlüssen seine Füße im Spiel gehabt zu haben – das kann sich sehen lassen. Trotzdem zeigte Aktivposten Kainz auch in vielen Situationen noch, warum er eben nach wie vor nur die gute Ergänzung im Bremer Kader ist, die dann und wann ein überdurchschnittliches Spiel zeigt, sich aber doch auch noch zu oft verzettelt, um wirklich zu den Leistungsträgern im Team zu gehören.

Zwei von Kainz‘ drei Abschlüssen gab der Linksaußen aus der Distanz ab, sie wurden geblockt, noch bevor sie das Tor von Mainz‘ Keeper Florian Müller erreichen konnten. Nur einen seiner ebenfalls lediglich sechs Zweikämpfe konnte Kainz für sich entscheiden. Gerade die Dribblings, die der Österreicher als technisch hochveranlagter Spieler immer wieder einsetzt, führten immer wieder in Sackgassen. Ob es das Timing war oder die letzte Konsequenz im Antritt: Aus dem Spiel heraus hätte man sich von Kainz sogar noch eine Menge mehr Gefahr vorstellen können. Die guten Ansätze verpufften allerdings gerade in der Anfangsphase zu häufig in unsauberen Aktionen.

Gleich 19 Mal musste Kainz den Ballbesitz so dem Gegner überlassen, der schwächste Wert im gesamten Bremer Team. Positiv hervorzuheben ist, dass Kainz das Risiko sucht, den Ballverlust für die überraschende Aktion auch mal in Kauf nimmt und sich auch von Fehlversuchen nicht entmutigen lässt. Allein die Konstanz bei derlei Aktionen fehlt weiterhin: Die gute Leistung gegen Mainz war letzten Endes dem konsequenten Durchlaufen nach einem schönen Diagonalball von Maxi Eggestein und einer gut getretenen Ecke geschuldet, nicht aber den versuchten Einzelaktionen. Auch viele der anderen Torschussvorlagen Kainz‘ beruhten auf Standardsituationen.

Am Ende des Tages bleiben für Kainz ähnlich viele Fragezeichen wie vor der Partie. Er ist einer dieser vielseitigen „Zwischenraumspieler“, die Florian Kohfeldt so gerne auf seinen offensiven Außenpositionen sieht. Dank der Rückkehr von Ludwig Augustinsson auf die linke Abwehrseite konnte Kainz selbst wieder häufiger in zentrale Positionen einrücken als zuletzt mit dem etwas zögerlicher nachrückenden Marco Friedl hinter sich, und vor allem die zwei Scorerpunkte entschädigten für einige Formschwankungen während der Saison. „Gut, dass Kainzi sich heute mal belohnt hat“, freute sich auch Max Kruse nach der Partie. Zu selten war das bislang vorgekommen.

Einen starken Florian Kainz könnte Werder nächstes Jahr gut gebrauchen. Leonardo Bittencourt, Werders eigentlicher Wunschspieler für die Linksaußenposition, soll sich laut einer „Kicker“-Meldung der TSG Hoffenheim anschließen. Positionskonkurrent Zlatko Junuzovic – mit am Ende der Saison 1636 Spielminuten übrigens schon in diesem Jahr seltener auf dem Platz als Florian Kainz – geht nach Salzburg, zum örtlichen Red-Bull-Ableger.

Während der rechte Flügel bei Werder mit einem immer stärker werdenden Milot Rashica und Rückkehrer Fin Bartels gut besetzt scheint, bleibt die Besetzung der Linksaußenposition weiter offen. Immerhin: Alle seine sechs Scorerpunkte erzielte Kainz in der Rückrunde. Kann er daran anknüpfen und mehr Konstanz in sein Spiel bringen, könnte der Rechtsfuß sich in seinem dritten Werder-Jahr womöglich doch noch als Stammkraft etablieren.

Wer war euer "Man of the Match"?