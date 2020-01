Ludwig Augustinsson muss erst einmal weiter individuell trainieren. (nordphoto)

Die gute Nachricht: Für das Spiel gegen Augsburg am Sonnabend kommen keine weiteren Ausfälle aus der Stammelf hinzu. Neben dem gesperrten Marco Friedl fällt lediglich Sebastian Langkamp wegen seiner Kniereizung aus dem Training aus. Der Abwehrspieler kam zuletzt nicht zum Einsatz und soll in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Die schlechte Nachricht: Von den verletzten Spielern kommt gegen Augsburg keiner zurück.

Die Außenverteidiger Ludwig Augustinsson und Theo Gebre Selassie fehlen mit ihren Oberschenkelverletzungen noch länger. „Ziel ist bei beiden das Spiel gegen Leipzig“, sagte Trainer Florian Kohfeldt am Donnerstag. Werder reist am 15. Februar nach Leipzig. Augustinsson und Gebre Selassie verpassen also sicher die Ligapartien gegen Augsburg und Union Berlin sowie das Pokalduell gegen Dortmund.

Ungewiss ist der Zeitpunkt der Rückkehr bei Philipp Bargfrede. Der Mittelfeldspieler laboriert an einer Wadenverletzung. „Er beginnt langsam zu belasten. Eine genaue Prognose ist noch nicht möglich“, sagte Kohfeldt.