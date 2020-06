Ziemlich genau ein Jahr ist es her, da verlängerte Werder den Vertrag mit Florian Kohfeldt vorzeitig. Im Juni erzielten beide Parteien damals eine Einigung, das Arbeitspapier von 2021 bis 2023 auszuweiten. Es mangelte zu der Zeit nicht an guten Nachrichten, die Information wurde deshalb zurückgehalten. Und sollte erst ausgespielt werden, wenn es mal wieder etwas Positivem bedurfte. Das ging dann schneller als erwartet, wie man heute weiß, ein Spieler nach dem nächsten verletzte sich. Aber das ist eine andere Geschichte.

Der Blick zurück auf die Vertragsverlängerung mit Kohfeldt, der zum damaligen Zeitpunkt bei mehreren anderen Bundesligisten hätte unterschreiben können, verdichtet den Absturz des Vereins in nur zwölf Monaten ganz gut. Heute geht es zwar auch um die Frage, was aus dem Trainer wird. Der Kontext aber ist ein völlig anderer. Kann es nach so einer Saison gemeinsam weiter gehen? Trifft Kohfeldt selbst die Entscheidung? Oder trifft sie der Klub?

Über die Zukunft wird später entschieden

„Nach der Saison„, sagt Kohfeldt auf die Frage, wann über seine Zukunft gesprochen und entschieden werde. „Und keinen Tag vorher.“ Sein voller Fokus liege auf dem Klassenerhalt. Und man müsste ihm persönlich Böses wollen, würde man das in Zweifel ziehen. Das jetzt über seine Zukunft gesprochen wird, liegt an einem Gerücht, das unter der Woche aufploppte und besagte, Hoffenheim sei mit Kohfeldt mehr oder weniger einig über einen Vertrag. Marc Kosicke, der den Trainer berät, wunderte sich über die Geschichte, in der er selbst federführend gewesen sein sollte: „Es gibt keinen Kontakt. Ich weiß nicht, woher das kommen soll.„ Kohfeldt selbst betont, ihn habe die Geschichte „nicht tangiert, und ich glaube, die Mannschaft auch nicht“.

Gesprochen werden wird auch über die Zukunft Frank Baumanns, sein Vertrag läuft noch ein weiteres Jahr bis 2021. Anders als Kohfeldt sendet Baumann deutliche Zeichen, seinen Posten nicht zu räumen. "Es gehört auch zu einer Verantwortung, sich auch in schlechten Zeiten zu stellen und nicht davon zu laufen", sagt der Sportchef. Das lässt sich auch auf den Fall eines möglichen Abstiegs beziehen. Baumann betont aber ebenfalls vehement, sich zunächst voll auf den Klassenerhalt zu konzentrieren. „Ich verlange von den Spielern, dass sie ihren Fokus auf die Situation legen. Da kann ich jetzt nicht etwas anderes tun und mich über meine Zukunft äußern."

Wenn die Saison beendet sei, werde es um dieses Thema gehen, sagt Baumann: „Wir werden uns dann zusammensetzen und die richtigen Schlüsse ziehen. Und dann schauen, wie es weiter geht." Getroffen werden muss die Entscheidung über Baumann im Aufsichtsrat. Das höchste Kontrollgremium bestellt die Geschäftsführer – und beruft sie ab.