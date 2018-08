Für Harald Uhr dreht sich gerade alles um Werder. Der Geschäftsführer des SC Weiche Flensburg saß am Mittwoch im Mannschaftsbus, der auf dem Weg nach Bremen zum Regionalliga-Spiel seines Klubs bei Werders U23 war. Während der Fahrt führte Uhr diverse Gespräche über das DFB-Pokalspiel gegen die Werder-Profis, das am 30. oder 31. Oktober ausgetragen wird. Die zentrale Frage lautet weiterhin: Wo wird gespielt?

Die Flensburger würden am liebsten zu Hause im Manfred-Werner-Stadion antreten und haben die Voraussetzungen dafür auch geschaffen, wie Uhr gegenüber Mein Werder berichtete. Da die Partie um 18.30 oder 20.30 Uhr beginnt, wird ein Flutlicht benötigt, das es in Flensburg jedoch nicht gibt. Der Viertligist hat daher laut Uhr bereits eine mobile Flutlichtanlage aus England reserviert. Auch mobile Tribünen ließen sich organisieren, um die Zuschauerkapazität von 3500 auf rund 7000 zu erhöhen. Dem SC Weiche würden durch das Flutlicht und die Tribünen Gesamtkosten von mehr als 100.000 Euro entstehen. "Aber das haben wir alles durchgerechnet. Ein Umzug in ein anderes Stadion würde ja auch viel Geld kosten", sagte Uhr.

Die Finanzierung steht also, jetzt müsse nur noch die Stadt Flensburg die nötigen Genehmigungen erteilen, erklärte der Geschäftsführer. "Dort wird das Ganze gerade geprüft. Am kommenden Montag werden wir dann wahrscheinlich verkünden, wo gespielt wird. Ich hoffe, dass es in Flensburg klappt. Unsere Fans hätten das verdient."

Gespräche mit Werder

Sollte die Stadt den Planungen des SC Weiche doch noch einen Strich durch die Rechnung machen, wäre ein Umzug ins Stadion an der Lohmühle in Lübeck oder ins Millerntor-Stadion in Hamburg möglich. Noch näher dran wäre das Stadion des dänischen Erstligisten Sönderjyske in Hadersleben. Auch diese Option würde durchaus geprüft, sagte Uhr. Allerdings bräuchten die Flensburger eine Sondergenehmigung des DFB, um ein Pokalspiel im Ausland auszutragen. "Und die dänische Polizei müsste mitmachen, was wahrscheinlich schwierig wäre, auch wenn es kein Hochsicherheitsspiel ist", gab Uhr zu bedenken.

Der Weiche-Geschäftsführer will am Mittwochabend am Rande des Spiels in Bremen auch mit Werders Sportchef Frank Baumann über die Planungen für das Pokalspiel sprechen. "Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, in Bremen zu spielen, wenn alle Stricke reißen", sagte Uhr, nur halb im Scherz. Bei dieser unwahrscheinlichen Variante dürfte allerdings der DFB sein Veto einlegen, denn die Statuten verbieten einen Tausch des Heimrechts. 2013 untersagte der Verband etwa dem Oberligisten Schott Jena in Hamburg gegen den HSV anzutreten.