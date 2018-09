Niklas Schmidt bleibt mit dem SV Wehen Wiesbaden im Tabellenkeller der 3. Liga: Das Werder-Talent, in dieser Saison leihweise bei den Hessen unter Vertrag, wurde bei der 1:3-Niederlage bei den Würzburger Kickers beim Stand vom 1:1 eingewechselt, konnte die Partie aber nicht nachhaltig positiv beeinflussen. Im Gegenteil: In den letzten zehn Minuten mussten die Wehener noch zwei Gegentore hinnehmen, verloren letztlich 1:3.

Ebenfalls viele Gegentore setzte es für Luca Zander: Der Rechtsverteidiger stand nach überwundenen Knöchelproblemen wieder in der Startelf des FC St. Pauli, der den 1. FC Köln zum Spitzenspiel in der 2. Liga empfing. Die Kiezkicker gingen zwar früh mit 2:0 in Führung, kassierten in der Folge allerdings fünf Gegentreffer und mussten sich letztlich mit 3:5 geschlagen geben. Zander spielte durch.

Gar nicht auf dem Feld stand Robert Bauer: Der Rechtsverteidiger, der in dieser Saison leihweise beim 1. FC Nürnberg spielt, musste auf seiner Position Enrico Valentini den Vortritt lassen und kam auch auf keinerlei Joker-Minuten. Nürnberg holte sich zuhause beim 1:1 gegen Mainz den ersten Punkt der Saison und ist nach der Länderspielpause im Weserstadion zu Gast.