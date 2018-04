Es lief die 63. Minute in Hannover, als Thomas Delaney mit Schwung in einen Zweikampf ging. In der Folge schlug 96-Profi Felix Klaus einen beachtlichen Salto, doch auch Werders Marco Friedl war in Mitleidenschaft gezogen worden. Dem 20-Jährigen war der Däne nämlich unbeabsichtigt auf den Oberschenkel gestiegen, weshalb Friedl mit einigen Schmerzen zunächst am Boden liegen blieb. Doch die Leihgabe des FC Bayern ließ sich nicht auswechseln, sondern kämpfte sich bis zum Ende durch.

„Er hat einen Schlag abbekommen. Das wird nach ein paar Tagen aber auf jeden Fall wieder gehen“, gab Werders Sportchef Frank Baumann später leichte Entwarnung. „Das wird heute wehtun, morgen Früh noch mehr.“ Er glaube aber nicht, dass es etwas Schlimmeres sei, wodurch Friedl eventuell länger fehlen könnte.

Einen zusätzlichen Ausfall auf der linken Abwehrseite können die Bremer auch wahrlich nicht gebrauchen. Friedl ist bereits der Ersatzmann für Ludwig Augustinsson. Der Schwede war angeschlagen vorzeitig von seiner Länderspielreise zurückgekehrt, hatte sich dann anschließend in der Partie gegen Eintracht Frankfurt einen Faserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Augustinsson fehlte somit in Hannover, auch ein Einsatz im nächsten Heimspiel gegen RB Leipzig (Sonntag, 18 Uhr) ist äußerst fraglich.

Vertreter Friedl tat sich in der Begegnung mit Hannover 96 ebenso schwer wie die meisten seiner Nebenleute. Cheftrainer Florian Kohfeldt sagte später: „Ich finde aber, dass Marco ein ordentliches Spiel gemacht hat.“ Ähnlich wie im Fall Sebastian Langkamp, der Niklas Moisander in der Innenverteidigung vertrat, wollte der Coach die Niederlage nicht an den Umstellungen in der Abwehr festmachen. „Das war nicht der Grund dafür, weshalb wir heute nicht ins Spiel gekommen sind“, sagte Kohfeldt. Ähnlich argumentierte Maximilian Eggestein: „Sie haben ihre Sache gut gemacht und man kann jetzt nicht sagen, dass sie Tore verschuldet haben oder dass es an den beiden gelegen hat.“