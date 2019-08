Nein, so richtig gut hatte Marco Friedl beim Gegentreffer nicht ausgesehen. Als Werder gegen Atlas das zwischenzeitliche 1:2 kassierte, scheute der 21-Jährige das ganz große Tempo und ermöglichte den Delmenhorstern so einen blitzsauberen Konter. Immerhin, mit einem schönen Pass auf Davy Klaassen vor dessen Treffer bügelte er seinen Fehler wieder aus. Trotzdem: Zur Pause blieb Friedl in der Kabine.

„Wir hatten sogar einen kleinen Disput, weil er nicht raus wollte“, verriet Trainer Florian Kohfeldt später lachend. Der Grund für die Herausnahme war jedoch ganz einfach. „Er hatte ein leichtes Ziehen im Oberschenkel schon nach zehn Minuten“, sagte der Werder-Coach. „Der Physio hat in der Halbzeit gesagt, dass wir kein Risiko eingehen wollen. Wenn es ein Bundesligaspiel gewesen wäre, hätten wir ihn weiterspielen lassen.“ Da es jedoch vor dem Seitenwechsel bereits 4:1 stand, war sich Kohfeldt sicher, auch ohne Friedl das Weiterkommen zu sichern. Zumal er bereits das erste Bundesligaspiel am kommenden Woche gegen Düsseldorf im Hinterkopf hatte. „Da muss man sich auch nicht in die Tasche lügen: Bei der Personalkonstellation, die wir momentan in der Abwehr haben, wäre ein Ausfall von Marco nicht gut.“