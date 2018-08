Kaum ein Tag im Trainingslager in Grassau vergeht ohne einen kleinen Schreckmoment: Immer mal wieder ziehen sich die Werder-Profis kleinere Blessuren zu. Am Mittwoch war Martin Harnik an der Reihe, der Angreifer hatte das Training abbrechen müssen. Am Donnerstag ist klar: Alles halb so wild, ein längerer Ausfall ist nicht zu befürchten. "Er hatte sich am Rücken einen Nerv eingeklemmt", löst Florian Kohfeldt auf.

Am Freitagvormittag vor der Abreise soll Harnik als einziger Werderaner noch einmal trainieren. Ein Einsatz beim Test gegen Villarreal beim "Tag der Fans" (Sonnabend, Anstoß 14.30 Uhr) ist nicht in Gefahr: "Er wird am Sonnabend spielen können", bestätigt Kohfeldt. Ob von Beginn an oder lediglich für 20 Minuten, bleibt aber noch offen.

Fehlen wird am Wochenende weiter Kevin Möhwald. Der Mittelfeldmann verpasste das Trainingslager am Chiemsee mit einem Muskelfaserriss. Aber auch Möhwalds Rückkehr ist abzusehen, zeigt sich Kohfeldt erleichtert: "Ich habe die Hoffnung, dass es für das Pokalspiel reicht", so Werders Chefcoach. In der kommenden Woche soll Möhwald wieder ins Training einsteigen. Am 18. August trifft Werder im ersten Pflichtspiel der Saison auf Wormatia Worms (Anstoß 15.30 Uhr).