Das sah gar nicht gut aus - Aron Johannsson humpelte zur Halbzeit im Pokal-Duell bei Bayer Leverkusen vom Feld. Nach der Pause ging es nicht mehr weiter für den Angreifer. „Aron hat einen Tritt gegen die Hüfte bekommen, das Bein war taub. Deshalb musste ich ihn leider auswechseln“, so Werder-Coach Florian Kohfeldt.

Wieder eine schwerwiegende Verletzung bei dem 27-Jährigen? Ausgerechnet jetzt, wo sich Johannsson von seinen anhaltenden Knieproblemen erholt und mit starken Leistungen auf Schalke und nun in der ersten Halbzeit gegen Leverkusen auf sich aufmerksam gemacht hatte? Nein, diesmal ist es zum Glück wohl nichts Ernstes. „Es ist nichts, worüber wir uns große Sorgen machen müssen“, gab Kohfeldt Entwarnung.

Johannsson dürfte demnach auch im Heimspiel gegen Wolfsburg am kommenden Sonntag im Kader stehen - möglicherweise wie gegen Bayer wieder in der Startelf. Empfohlen dafür hat er sich in jedem Fall, und das nicht nur wegen seinem sehenswerten Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0.