Ja, Max Kruse hatte das Trainingslager in Zell am Ziller kurzzeitig verlassen. Nein, die Werder-Fans brauchen sich keine Sorgen machen: Werders Sportchef Frank Baumann brachte am Sonnabendvormittag Licht ins Dunkel, nachdem einige Stunden zuvor in den sozialen Medien bereits wild diskutiert worden war, was denn mit Werders Topstürmer los sei. Gerüchte hatten die Runde gemacht, dass Kruse bereits mit einem neuen Verein verhandle, und die Stimmen wurden nicht leiser, als der Verein bekannt gab, dass Kruse die Vormittagseinheit im Trainingslager verpassen würde.

"Etwaige Wechselgerüchte sind Quatsch", stellte Baumann klar. "Max ist gestern Abend aufgrund einer leichten Verletzung abgereist." Die Untersuchung war im Teamhotel nicht ohne Weiteres möglich. Mittlerweile gäbe es aber grünes Licht, dass Kruse bald wieder auf dem Platz stehen kann: "Heute Nachmittag kann er eventuell schon wieder trainieren." Ebenfalls nicht am Teamtraining teil nahmen am Vormittag Philipp Bargfrede und Aron Johannsson aufgrund der individuell abgesprochenen Belastungssteuerung.