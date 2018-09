Kevin Möhwald war in der ersten Halbzeit des Testspiels gegen den FC Emmen gefoult worden und musste in der Halbzeitpause ausgewechselt werden. "Eine unglückliche Situation", wie Möhwald am Mittwoch in einer Mitteilung von Werder zitiert wird.

Immerhin hat sich der Mittelfeldspieler bei der Aktion nicht schlimmer verletzt. Eine Untersuchung ergab, dass sich Möhwald eine Bänderdehnung im rechten Sprunggelenk zugezogen hat. "Mir geht es heute aber schon wieder besser. Wir schauen jetzt von Tag zu Tag. Ich hoffe, dass ich beim Spiel am Wochenende wieder dabei sein kann", so Möhwald. Am Sonnabend spielt Werder in Cloppenburg gegen den SV Meppen.