Es war fast ein gewohntes Bild. Zunächst blieb Leonardo Bittencourt zur Halbzeit verletzt in der Kabine. Milot Rashica folgte nach knapp 60 Minuten, ebenfalls angeschlagen. Über die gesamte Saison gab es wenig Konstanz in Bremen, außer der Anzahl an verletzten Spielern.

Aber es gibt doch einen Unterschied. Meist folgten auf Verletzungen wochenlange Pausen, das hat sich nun verändert. Nach dem Spiel am Sonnabend wollte Florian Kohfeldt keine Prognose für das Spiel gegen Frankfurt am Mittwoch abgeben: „Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm. Genaues kann ich dazu noch nicht sagen."

Sahin fällt mit Hüftproblemen aus

Bittencourt selbst befürchtete: „Wahrscheinlich fühle ich mich morgen früh nach dem Aufstehen so, als sei ich überfahren worden. Ich hoffe natürlich, dass ich am Mittwoch wieder spielen kann."

Am Sonntag gab Werder bekannt, dass die Aussichten sowohl bei Rashica als auch bei Bittencourt positiv sind. Bei beiden sehe es so, dass sie zum Einsatz kommen könnten, teilte der Klub mit. Verzichten muss Kohfeldt dafür auf Nuri Sahin, der eine Hüftverletzung beklagt. Da Sahin zuletzt ohnehin nicht im Kader stand, wird der Trainer das verschmerzen können.