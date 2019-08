Das Training war schon fast beendet, als es zu dem üblen Zusammenstoß zwischen Jiri Pavlenka und Josh Sargent kam. Beim Trainingsspiel 4 vs 4 gingen Werders Keeper und der 19 Jahre alte Angreifer bei einem Luftduell zum Ball und krachten dabei ineinander. Sargent wurde zunächst auf dem Feld behandelt, versuchte anschließend weiterzuspielen, musste das Training dann aber doch abbrechen. Sargents Einsatz gegen Düsseldorf ist wohl nicht in Gefahr. Werder gab am Mittwochnachmittag Entwarnung und teilte mit, es gehe dem Angreifer gut.

Am Mittwoch nicht auf dem Trainingsplatz zu sehen waren Milot Rashica und Claudio Pizarro. Beide trainierten individuell, sind aber für das Spiel gegen Düsseldorf voll einsatzfähig.