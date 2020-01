Josh Sargent schmerzte das rechte Bein. (nordphoto)

Nach all den Verletzungen der Hinrunde war es der erste Schreckmoment auf Mallorca: Nach einem harten Zweikampf mit Philipp Bargfrede blieb Josh Sargent bei der Einheit am Sonnabendvormittag am Boden liegen. Der Stürmer, der gerade erst einen Muskelfaserriss auskuriert hat, musste behandelt werden, setzte das Training aber fort. Am Nachmittag folgte die Entwarnung: Sargent habe sich bei der Szene nicht verletzt, teilte Werder mit.

Der US-Stürmer trainierte am Nachmittag trotzdem individuell, das war aber schon vorher geplant gewesen. Auch Fin Bartels, Philipp Bargfrede, Sebastian Langkamp, Niklas Moisander und Davy Klaassen traten aus Gründen der Belastungssteuerung etwas kürzer. Dafür machte Claudio Pizarro voll mit, nachdem er am Vormittag individuell im Hotel gearbeitet hatte.