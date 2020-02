Kein Werder-Spiel ohne eine neue Verletztenmeldung. Nach der Niederlage gegen Dortmund bangten die Bremer nun um Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt und Verteidiger Milos Veljkovic. Beide mussten vorzeitig ausgewechselt werden, nachdem sie einen großen Anteil daran hatten, dass Werder lange Zeit eine gute Figur gegen den Favoriten machte.

Bei Milos Veljkovic gab Florian Kohfedt am Sonntagvormittag nach dem Training Entwarnung. „Er hatte ein leichtes Ziehen im Oberschenkel„, sagte Kohfeldt, „aber es ist nichts Ernstes.“ Beim nächsten Pflichtspiel am kommenden Sonntag gegen Eintracht Frankfurt (18 Uhr) könnte der Verteidiger also wieder auflaufen.

Anders ist die Situation bei Leonardo Bittencourt. „Leo ist im Rasen hängen geblieben und hat dabei einen Schlag abbekommen“, sagte Kohfeldt. „Ich befürchte erst Mal nichts ganz Dramatisches, aber wir müssen ein, zwei Tage warten und schauen, was dabei herauskommt.“ Im Januar auf Mallorca hatte sich Bittencourt am rechten Sprunggelenk verletzt, in den anschließenden Ligaspielen aber stets auf die Zähne gebissen. Kohfeldt klärte am Sonntag auf, dass es sich bei der aktuellen Fußverletzung nicht um dieselbe Stelle handelt. Ob nun ein längerer Ausfall droht, vermochte der Trainer noch nicht zu sagen.