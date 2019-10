„Er bereichert die Mannschaft“

Weser-Kurier-Experte Dieter Eilts (Jean-Julien Beer)

Ob in der Abwehr, auf dem Flügel, als Zehner oder im Sturm: Ganz gleich, wo Florian Kohfeldt seinen Neuzugang Leonardo Bittencourt in den vergangenen Wochen brauchte, er konnte sich auf den schnellen und aggressiven Dribbler immer verlassen. Am letzten Tag der Transferphase kam Bittencourt auf Leihbasis von der TSG Hoffenheim nach Bremen.

Im Expertentalk des WESER-KURIER spricht Werders Ehrenspielführer Dieter Eilts mit Reporter Malte Bürger über Bittencourts Qualitäten.