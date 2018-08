Drei Jahre lang haben sie zusammen für Ajax Amsterdam gespielt. Niklas Moisander weiß noch genau, wie stark Davy Klaassen damals bei dem niederländischen Topklub war. Ganz auf diesem Level sei der Mittelfeldspieler allerdings noch nicht wieder, sagte Moisander am Donnerstag. "Er ist schon sehr gut integriert bei Werder, braucht aber noch ein bisschen Zeit."

Das liege daran, dass Klaassen in der vergangenen Saison beim FC Everton nur wenig gespielt habe, fügte der Abwehrchef hinzu. Bis Werder teuerster Einkauf der Vereinsgeschichte seine Bestform erreicht habe, sei jedoch nur eine Frage der Zeit. "Davy hat eine super Mentalität und wird für uns in dieser Saison ein wichtiger Spieler sein", unterstrich Moisander, der Klaassen bei der Eingewöhnung in Bremen in vielen Bereichen unterstützt hat.