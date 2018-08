Wer Florian Kohfeldt beim Training beobachtet, sieht, dass der Werder-Trainer seiner Mannschaft generell sehr gerne bei der Arbeit zusieht. Zurzeit gibt es aber einen Spielern, auf den er mit besonderer Freude schaut: Johannes Eggestein. Manch einer dachte schon, dass das große Sturmtalent keine Chance mehr bekommen würde, doch beim Pokalspiel in Worms wurde der 20-Jährige eingewechselt – und schoss sein erstes Pflichtspieltor für die Werder-Profis. „Jojo hat die Freude am Spiel wiederentdeckt“, schilderte Kohfeldt am Donnerstag. „Er überlegt nicht mehr 1000 Mal, sondern spielt einfach.“

Genau diese Unbekümmertheit sei auf dem Platz wichtig. Kohfeldt fordert von seinen Spielern im Training oft sehr viel Denkarbeit ein, doch im Spiel „ist es als Fußballer erstrebenswert, nicht zu viel zu denken“, betonte der Coach. Johannes Eggestein jedoch dachte in der Vergangenheit viel nach. Über den Druck. Über die hohen Erwartungen von allen Seiten. Jeder dachte, dass eines der größten deutschen Sturmtalente nun auch in der Bundesliga ein Tor nach dem anderen schießen würde. „Diese Erwartungshaltung war nicht fair“, unterstrich Kohfeldt. Eggestein kam mit diesem Druck nicht zurecht, spielte zwischenzeitlich in der U23.

Kohfeldt sprach in dieser Phase viel mit seinem Schützling. „Wir haben ihm immer wieder verdeutlicht, dass es nur eine Person gibt, der er gerecht werden muss. Das bin nicht ich. Das sind nicht die Medien. Das sind nicht die Fans. Das sind nicht die Mitspieler. Das sind auch nicht die vielen Mitarbeiter aus dem Nachwuchsleistungszentrum, die ihn seit vielen Jahren kennen. Am Ende muss Jojo nur sich selbst gerecht werden.“