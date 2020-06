Maximilian Eggestein ist im Werder-Mittelfeld gesetzt. (nordphoto/gumzmedia)

Als Frank Baumann noch für Werder auf dem Platz stand, da hieß es oft: Wie wichtig er für die Mannschaft ist, sieht man erst, wenn er mal fehlt. Wenn er spielte, verrichtete Baumann seinen Job im defensiven Mittelfeld nämlich in der Regel unaufgeregt und unauffällig. Dass Werder mit ihm als Kapitän einmal Meister, zweimal Pokalsieger und Dauergast in der Champions League wurde, reicht aber als Qualitätsbeweis allemal aus. Inzwischen ist Baumann Werders Sportchef, und am Dienstag wurde er gefragt, ob Maximilian Eggestein im heutigen Bremer Mittelfeld eine ähnliche Rolle einnehme wie er früher. Seine Antwort lautete: „Maxi hat einen größeren Wert als ich damals.“

Baumanns Bescheidenheit in allen Ehren, aber an dieser Aussage darf gezweifelt werden mit Blick auf seine Erfolge und seine Karriere als Nationalspieler. Eine Parallele zwischen Baumann und Eggestein gibt es aber: „Spieler, die sich in den Dienst der Mannschaft stellen, kommen in der öffentlichen Bewertung etwas schlechter weg“, hielt der Sportchef fest. Auch Maximilian Eggestein opfert sich für das Team auf, spielte in dieser Saison schon auf ungewohnten Positionen und reibt sich in vielen Zweikämpfen auf.

Also brach Baumann eine Lanze für den älteren Eggestein-Bruder, der zuletzt zwar verbessert spielte, dessen Leistungen aber in der Öffentlichkeit immer noch eher kritisch gesehen werden: „Maxi ist ein Spieler, der für unsere Balance zwischen Defensive und Offensive sehr wichtig ist. Unser Trainerteam hat immer betont, wie wichtig Spieler wie Maxi oder Davy Klaassen sind. Sie machen immer wieder auch die Wege bis ganz nach hinten und ziehen Räume frei für andere Spieler. Maxi hatte einen großen Anteil daran, dass wir zuletzt stabiler agiert haben.“