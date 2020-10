Milot Rashica saß gegen Hoffenheim 90 Minuten lang auf der Bank. (gumzmedia/nordphoto)

Mit seinem lustlos wirkenden Auftritt gegen Freiburg hatte Milot Rashica für einige Verärgerung gesorgt, bei so manchem Werder-Fan und auch bei Mitspielern, die ihn auf dem Platz zurechtwiesen. Gegen Hoffenheim bekam der Flügelstürmer, der Werder in der abgelaufenen Transferphase bekanntlich verlassen sollte und wollte, keine Chance zur Wiedergutmachung: Er saß 90 Minuten lang auf der Bank. Eine Bestrafung sei das nicht gewesen, betonte Florian Kohfeldt. „Milot war eine Option. Er hat nichts falsch gemacht, aber das Spiel hat seine Einwechslung nicht hergegeben.“

Kurz vor Schluss wechselte der Werder-Trainer nicht Rashica, sondern Tahith Chong als frische Offensivkraft ein, der unter der Woche als Kontaktperson des positiv auf Corona getesteten Felix Agu zwei Tage in Quarantäne verbracht und eine wichtige Trainingseinheit verpasst hatte. „Da habe ich mich für den schnellsten Spieler im Kader entschieden. Tahith hatte noch ein, zwei Situationen gegen den Ball, in denen er uns geholfen hat“, sagte Kohfeldt.

Mehr zum Thema 1:1 im Heimspiel gegen Hoffenheim Nur ein Punkt trotz Werders Traumstart Werder Bremen bleibt in der Bundesliga weit weg vom Tabellenkeller, kam gegen eine starke ... mehr »

Rashica, Spitzname „Rocket“, gilt eigentlich auch als ungemein flink. Aktuell brauche er aber noch etwas Zeit, um wieder in Topform zu kommen, betonte Kohfeldt. „Er hatte keine richtige Vorbereitung und war dann sechs Wochen verletzt.“ Momentan sei der kosovarische Nationalspieler nur für Kurzeinsätze bereit, doch Kohfeldt hat einen klaren Plan: „Nach der Länderspielpause soll er in der Form sein, dass er uns von Beginn an oder über einen längeren Zeitraum helfen kann.“ Die Länderspielpause endet für Werder am 21. November mit dem Auswärtsspiel beim FC Bayern.