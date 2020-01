Florian Kohfeldt hat sich eine Fußverletzung zugezogen. (nordphoto)

Bei Werders Pressekonferenz zum Düsseldorf-Spiel am Donnerstag fehlte jemand, der sonst immer auf dem Podium sitzt: Florian Kohfeldt. Wie schon am Mittwoch musste der Cheftrainer zu Hause bleiben. Wie der Verein nun mitteilte, hat sich Kohfeldt zu Hause eine Fußverletzung zugezogen. „Er hat richtig Schmerzen und kann nicht auftreten. Ihm wurde Bettruhe verordnet“, sagte Sportchef Frank Baumann, der die Pressekonferenz alleine bestritt. „Wir hoffen, dass er am Freitag beim Abschlusstraining dabei sein kann. Er wird am Freitagabend in jedem Fall bei der Mannschaft im Hotel in Düsseldorf sein und am Sonnabend auf der Bank sitzen, vielleicht wird er etwas mehr sitzen als man das gewohnt ist.“

Ansonsten sei Werder mit den drei Co-Trainern Tim Borowski, Ilia Gruev und Thomas Horsch gut genug aufgestellt, um Kohfeldts Ausfall bei der Trainingsgestaltung aufzufangen. „Florian war immer eingebunden und hat sich das Training zu Hause auf Video angeschaut. Die Matchplan-Besprechung im Trainerteam wurde ins Wohnzimmer verlegt“, berichtete Baumann. Er bezeichnete Kohfeldts Ausfall als „Tiefpunkt der Verletzungsserie“ und betonte: „Ab jetzt geht es hoffentlich bergauf.“

Augustinsson fällt aus

In Düsseldorf muss Werder also nicht auf seinen Chefcoach verzichten, fehlen wird aber Linksverteidiger Ludwig Augustinsson, der seinen Muskelfaserriss nicht rechtzeitig auskurieren konnte. Bei den zuletzt angeschlagenen Fin Bartels, Leo Bittencourt und Milos Veljkovic sieht es hingegen gut aus für einen Einsatz in Düsseldorf.