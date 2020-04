Claudio Pizarro und Tim Wiese erlebten erfolgreiche Zeiten bei Werder. (nordphoto)

Claudio Pizarro ist inzwischen so lange dabei im Fußballgeschäft und hat so viele Interviews gegeben, dass es wenige Dinge gibt, die man über ihn nicht weiß. Tim Wiese allerdings wartet im Magazin „Pizarro – Würdigung einer Legende“ des WESER-KURIER mit einer Geschichte auf, die bisher wohl nur echte Insider kannten. „Fasziniert hat mich, dass Claudio auf jedem einzelnen Zeh seiner Füße ein Hühnerauge hatte. Ich habe mich immer gewundert, wie er damit überhaupt Fußball spielen konnte. Das muss ziemlich weh getan haben. Aber ihm hat das anscheinend nichts ausgemacht. Das ist bewundernswert“, sagt der ehemalige Teamkollege Pizarros.

Vier Jahre spielten der Torwart und der Torjäger bei Werder zusammen, und Wiese hebt hervor: „Claudio ist ein sehr, sehr guter Stürmer mit einer großen Karriere. Ich war froh, dass er meistens in meiner Mannschaft gespielt hat und nicht in der des Gegners.“ Beide traten mit Werder regelmäßig in der Champions League an, erreichten das Uefa-Cup-Finale 2009 und gewannen im selben Jahr den DFB-Pokal. Wiese erzählt: „Wenn Claudio reinkam, war sehr schnell gute Laune in der Kabine. Für eine Mannschaft ist das ein wichtiger Faktor, gerade wenn es mal nicht so gut läuft. Wobei wir zusammen bei Werder ja fast nur gute Zeiten erlebt haben.“

Wiese hat inzwischen längst seine Karriere beendet, dabei ist er erst 38 Jahre alt. Pizarro dagegen bestreitet mit 41 Jahren seine letzte Saison in der Bundesliga. „Dass er in seinem Alter immer noch spielt, zeigt, dass er große Lust auf Fußball hat. Ein Fußballer durch und durch. Claudio ist in dieser Beziehung schon ein Wunder“, sagt Wiese anerkennend, fügt allerdings eine kritische Anmerkung hinzu: „Ich hätte mir das nicht vorstellen können, so lange zu spielen. Und aus meiner Sicht hat er zwei, drei Jahre zu lange gespielt. Das Jahr in Köln hätte er sich vielleicht sparen sollen.“ Dass Pizarro seine Bundesliga-Karriere nun bei Werder beenden könne, wo sie für ihn auch begann, sei aber der richtige Abschluss, findet Wiese.

Das Pizarro-Magazin

Viele Interviews, Anekdoten und Geschichten über Claudio Pizarro gibt es im neuen Magazin des WESER-KURIER über die außergewöhnliche Karriere der Werder-Legende. Das Heft ist in den Kundenzentren des WESER-KURIER, die ab diesem Montag wieder geöffnet sind, in unserem Online-Shop unter www.weser-kurier.de/shop und auch telefonisch unter 0421-3671-6616 erhältlich. Außerdem gibt es das Heft im Zeitschriftenregal vieler Supermärkte in Bremen und Umgebung. Der Preis für das 100 Seiten starke Magazin: 9,80 Euro.