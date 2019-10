Gute Verstärkung: Wenn überhaupt, dann ist Leonardo Bittencourt oft nur durch Fouls zu stoppen, wie hier vom Frankfurter Sebastian Rode. (nordphoto)

Der zweite Spieltag dieser Saison war für Leonardo Bittencourt ein besonderer. Nicht nur, weil er an jenem Samstag ein Spiel gewann, das Bremen verlor. Er stand ja damals noch bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag, Werders Gegner am zweiten Spieltag. Bittencourt durfte mal wieder nicht von Beginn an auflaufen, genoss dadurch aber einen sehr prominenten Platz mit bester Sicht. Und was er von der Auswechselbank aus beobachtete, gefiel ihm durchaus ein bisschen. Trotz der 2:3-Auswärtsniederlage habe Werder dort „ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht“, fand Bittencourt, zumal den Bremern trotz des Platzverweises von Johannes Eggestein noch das zwischenzeitliche 2:2 durch Yuya Osako gelang. „Wie Werder da noch einmal zurückgekommen ist, zeigt, welche Mentalität in dieser Mannschaft steckt“, meint Bittencourt.

Er mischte dann auch selbst noch mit, und das ist deshalb erwähnenswert, weil ein paar Minuten genügten, um auch seine Mentalität zu zeigen. Kurz nach dem Siegtreffer von Pavel Kaderabek wurde Bittencourt in der 88. Minute eingewechselt und trug zum ersten Hoffenheimer Saisonsieg bei, indem er sich noch ordentlich reinhaute. In der fünfminütigen Nachspielzeit sah er sogar die Gelbe Karte, weil er gegen Davy Klaassen den Fuß drüber hielt. Es waren Bittencourts einzige Minuten, in denen er diese Saison das Trikot der TSG trug. Die Bilanz von einem Spiel, einem Sieg und einer gelben Karte kann sich sehen lassen.

142 Minuten Champions League

Man muss seine Rolle in Hoffenheim verstehen, um seine Leistungen jetzt in Bremen richtig wertschätzen zu können. Bittencourt hätte nach dem Abstieg des 1. FC Köln ja schon vor einem Jahr zu Werder wechseln können, zog aber wie so viele Fußballer einen Klub wie die TSG Hoffenheim vor, der mit der Champions League lockte. Am Ende wurden es für Bittencourt drei Einsätze in der Königsklasse, seine Statistik weist 142 Minuten Spielzeit und eine Torvorlage aus. Diese Duelle mit Manchester City und Donezk kann ihm keiner mehr nehmen, und dennoch nahm die Zeit im Kraichgau ihm irgendwann die Freude an dem Spiel, das er so liebt. Fußball! In der Rückrunde stand er nur noch dreimal für Hoffenheim in der Startelf, dazu kamen sechs Einwechslungen. Viel zu wenig für einen wie ihn, der dann stark ist, wenn er fit und auf Betriebstemperatur durch die Stadien der Bundesliga rennen und grätschen kann.

Auch wenn die vielen Verletzten in Bremen dazu beitrugen, dass Bittencourt am letzten Tag des Transferfensters noch überraschend von Werder ausgeliehen wurde, ist das für beide Seiten inzwischen Liebe auf den zweiten Blick. Er stand seither immer in der Bremer Startelf und überzeugte in verschiedenen Rollen, ob als Außenverteidiger, als Zehner oder im Angriff. „Er ist ein absoluter Gewinn für uns“, schwärmt Florian Kohfeldt nach den ersten gemeinsamen Wochen. Bittencourt ist sein Neuzugang, er wollte ihn unbedingt und hatte früh die Phantasie dafür, dass der nur 1,70 Meter große Allrounder ein idealer Werder-Spieler werden könnte. „Leo ist stark im Eins-gegen-eins und bewegt sich immer besser zwischen den Räumen, wie man bei unserem Spiel in Frankfurt gesehen hat“, lobt der Trainer. Vor dem Bremer Führungstor bei der Eintracht spielte Bittencourt ganz nebenbei einen so genialen Pass auf Josh Sargent, wie man es im Werder-Trikot zuletzt von Ex-Kapitän Max Kruse gesehen hat. Kohfeldt: „Er weiß immer mehr, wie wir spielen wollen. Er ist aber nicht nur im Dribbling stark, er ist zudem defensiv sehr gut, das muss man bei ihm auch sehen.“

„Brutal wichtig“ für Werder

Bittencourt ist nämlich einer dieser Spieler, die für ihre Gegenspieler gleich doppelt nervig sein können. Er hält sich in Zweikämpfen und Wortgefechten nicht zurück und ist damit „sehr unangenehm für den Gegner“, weiß Kohfeldt. Dazu ist er im Spiel nach vorne auf allen Positionen wirkungsvoll und mit seinem Tempo schnell gefährlich im Strafraum. „Er schafft Räume für andere Mitspieler“, erklärt Werders Trainer, „denn den kannst du als Gegner nicht alleine stehen lassen, das geht einfach nicht.“ Zuletzt bei Werders 2:2 in Dortmund, da merkte man Bittencourt in jeder Sekunde die Lust auf diese Bühne an. Mehr als 80.000 Zuschauer, Flutlichtatmosphäre, dazu eine Werder-Mannschaft, die auch hier mutig nach vorne spielen und den übermächtig erscheinenden Gegner mehr als ärgern möchte. Das ist genau sein Ding. „Bei diesem Spiel in Dortmund“, lobt Kohfeldt, „da war er mit seiner ganzen Art brutal wichtig für uns.“

„Er hat viel zum Wechsel beigetragen“

Dass sich Bittencourt quasi in Rekordzeit ins Bremer Spiel und in den Verein integrierte, hängt nicht nur mit der neuen Wertschätzung und den nun viel größeren Einsatzzeiten zusammen, die er bei Werder erlebt. „Diese schnelle Integration in die Mannschaft zeigt auch, wie sehr er sich darauf gefreut hat, hier zu spielen“, betont Kohfeldt, „da war wirklich auch viel Beitrag von ihm dabei, dass dieser Wechsel zustande gekommen ist, in allen Belangen. Dass er jetzt bei uns spielt, das ist für uns richtig gut.“

So unangenehm er auf dem Feld für die Gegner sein kann, so angenehm ist Bittencourt im täglichen Umgang. Immer ein Lächeln für die Fans, keine großen Sprüche. „Ich wurde hier sehr gut von den Jungs aufgenommen“, erklärt er, „ich spüre hier einen familiären und respektvollen Umgang.“ Man merkt ihm in jedem Spiel an: Nach dem letztlich eher schwierigen Jahr in Hoffenheim weiß er das gerade sehr zu schätzen.