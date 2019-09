Es war mal wieder Deadline Day, der letzte Tag der Transferperiode, und viele fragten sich, wen Frank Baumann wohl diesmal aus dem Hut zaubern würde. In den Jahren zuvor gelang es ihm stets, in allerletzter Sekunde einen Zugang zu präsentieren, mit dem kaum einer gerechnet hatte: Max Kruse, Ishak Belfodil oder Nuri Sahin im letzten Jahr.

Auch in diesem Sommer sorgte Baumann für eine Überraschung. Trotz erheblicher Personalprobleme aufgrund der vielen verletzten Spieler, ließ er sich auch durch die immer häufiger und heftiger werdenden Forderungen nach Zugängen nicht aus der Ruhe bringen. Die personelle Situation führte jedoch dazu, dass das Anforderungsprofil der gesuchten Spieler mehrfach verändert werden musste. Baumann war also gezwungen, immer wieder neue Prioritätenlisten zu erstellen. Mal stand die Verpflichtung eines Innenverteidigers an vorderster Stelle, dann war es die Position des Außenverteidigers. Auch der Transfer eines Sechsers mit Spielmacherqualitäten stand zeitweilig hoch im Kurs.

Am Ende kam es ganz anders und Werders Geschäftsführer Sport hat erneut für eine ziemlich große Überraschung gesorgt: Es kam ein Spieler, der mit seinen Fähigkeiten das Angriffsspiel der Werderaner noch variabler gestalten soll.

Leonardo Bittencourt wechselte am letzten Tag der Transferperiode von der TSG Hoffenheim nach Bremen. An Bittencourt war Werder bereits in der Sommer-Transferperiode des vergangenen Jahres stark interessiert. Aber er entschied sich damals für einen Wechsel vom 1. FC Köln nach Hoffenheim. Jetzt klappte der Transfer also, und Trainer Florian Kohfeldt bekam einen weiteren Spieler, der seine Art Fußball zu spielen scheinbar schon verinnerlicht hat.

Aufgrund der Personalsituation scheint die Verpflichtung Bittencourts auf den ersten Blick sicherlich etwas fragwürdig. Bei genauerer Betrachtung ist sie absolut nachvollziehbar, da die Verantwortlichen die Kaderzusammenstellung nicht nur kurzfristig, sondern auch mittel- und langfristig im Auge behalten müssen.

Bittencourt passt perfekt zu dem Stil, den Florian Kohfeldt mit seiner Mannschaft zu spielen versucht. Ein technisch starker, variabler Offensivspieler, einsetzbar sowohl im zentralen Mittelfeld als auch auf den Außenbahnen. Bittencourt sucht die Eins-gegen-eins-Situationen, ist frech, wagt überraschendes und bringt außerdem eine gewisse Schnelligkeit mit. In jeder Situation versucht er, sich anspielbar zu machen um dann mit dem ersten Kontakt die Offensivaktion zu starten. Zudem ist Bittencourt ein sehr leidenschaftlicher Typ, der emotionalisiert und mit seiner Art sowohl Zuschauer als auch Mitspieler mitreißen kann.

Bei allen offensiven Qualitäten darf man nicht vergessen, dass er sich in seinem defensiven Verhalten stark verbessert hat und gut gegen den Ball spielt. Das wurde gleich in seinem ersten Einsatz gegen Union Berlin deutlich, in dem er wirklich jedem Ball hinterher ging. Was bei ihm ausbaufähig ist, ist die Anzahl seiner Tore. Ich hoffe, dass er in diesem Bereich zulegt und freue mich auf einen weiteren Spieler, der mich mit seinen Fähigkeiten und Leistungen begeistern und der Mannschaft zu einer erfolgreichen Saison verhelfen kann.

Zur Person

Dieter Eilts (54)

schreibt als Kolumnist für den WESER-KURIER. Der Ehrenspielführer der Bremer, Europameister von 1996 und ehemalige U 21-Nationaltrainer schaut bei Werders Spielen in dieser Saison genau hin und analysiert die Leistungen der Mannschaft.