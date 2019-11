Florian Kohfeldt räumt Christian Groß auch weiterhin alle Chancen ein. (nordphoto)

Es ist ein wenig ruhig geworden um Christian Groß. So richtig hatte ihn im vergangen Sommer niemand auf der Rechnung, der 30-Jährige aus der U23 sollte im Trainingslager im Zillertal lediglich den Kader auffüllen. Doch Werders Verletzungspech war sein ganz persönliches Glück, in den Folgewochen schrieb Groß ein außergewöhnliches Fußballmärchen. Statt über die Plätze der Regionalliga Nord ging es plötzlich durch die Stadion der Bundesliga. Und besser noch: Der eigentliche defensive Mittelfeldspieler war nie nur Lückenfüller, sondern lieferte bei den Profis in der Innenverteidigung durchweg solide Leistungen ab. Bis vor ein paar Wochen der kometenhafte Aufstieg gestoppt wurde. Vorerst.

„Grosso hat zu Beginn der Saison völlig aus dem Nichts sehr gute Bundesliga-Spiele gemacht. Ich glaube, dass er auch noch welche machen wird“, sagt Florian Kohfeldt. Im Grunde hätte es die kurzfristige Unterbrechung im Zuge des DFB-Pokals auch gar nicht geben sollen. Zwar hatte sich Groß den Ringfinger gebrochen, letztlich bremste ihn jedoch ein Magen-Darm-Infekt aus. „Gegen Heidenheim war er krank, sonst hätte er gespielt“, sagt sein Trainer mit etwas Abstand. „Die Zeit bis zum Freiburg-Spiel war dann zu kurz, um ihn über 90 Minuten spielen zu lassen.“ Somit hatte Groß also auch wenige Tage später ein frei.

Als es dann nach Mönchengladbach ging, war ihm die Zuschauerrolle im Grunde erneut sicher - bis sich Ömer Toprak während des Warmmachens verletzt abmeldete. Letztlich erhielt jedoch Sebastian Langkamp als Nebenmann von Milos Veljkovic den Vorzug. „Kopfballstärke und Erfahrung haben den Ausschlag für Basti gegeben“, erklärt Florian Kohfeldt und betont zugleich: „Das ist keine Grundsatzentscheidung.“ Zumal sich Christian Groß auch überhaupt nichts vorzuwerfen hat, seine bisherigen konstanten Leistungen sprechen eigentlich eher für eine zeitnahe Rückkehr ins Team.

Allerdings plagt auch er sich mit gesundheitlichen Problemen herum, der Oberschenkel meldet sich aktuell ein wenig. Deshalb übte Groß zuletzt nicht mit der Mannschaft, sondern absolvierte ein individuelles Programm. „Er ist etwas angeschlagen und muss danach eine gut Trainingswoche haben“, sagt sein Coach und verspricht: „Dann hat er eine gute Chance, gegen Schalke zu spielen.“ Dass Toprak nun langfristig ausfällt und die Rückkehr von Abwehrchef Niklas Moisander noch immer nicht gesichert ist, dürfte Groß' Chancen jedenfalls nicht schmälern.

Nur eine Sache scheint klar: Es ist nicht mehr länger die Frage, ob Christian Groß oder vielleicht doch eher Milos Veljkovic spielt. Und das liegt vor allem am Serben. „Er spielt so, wie ich mir das vorstelle und hat seine Chance genutzt, wenn er gespielt hat“, lobte Florian Kohfeldt den WM-Teilnehmer. „Im ersten Spiel hat er sich noch schwer getan nach der langen Verletzung, aber er ist von Woche zu Woche besser geworden und momentan sehr stabil.“ Eine Stammplatzgarantie will er Veljkovic dennoch nicht aussprechen. „Ich würde ihn nicht als gesetzt bezeichnen“, sagt Kohfeldt. „Er macht das gut, es gibt keinen Grund etwas zu ändern.“ Für Groß geht es nun also darum, den zweiten Platz in der Abwehrzentrale zu ergattern. „Grosso hat eine ganze Trainingswoche, um sich für die Startelf zu empfehlen“, sagt Kohfeldt.

Die kurzfristige Zukunft kann Christian Groß also zu einem großen Teil selbst beeinflussen, die langfristige Planung liegt bei den Verantwortlichen. Doch die sieht für den Quereinsteiger gar nicht so schlecht aus. „Er wird mit ins Winter-Trainingslager fahren. Dann besprechen wir alles“, sagt Florian Kohfeldt. „Wir haben aber schon jetzt alle Szenarien mit ihm besprochen.“ Vieles dürfte letztlich auch von der Personalsituation der Bremer in der Rückrunde abhängen - und von den taktischen Vorlieben Florian Kohfeldts. „Christian ist jedenfalls nicht weit weg. Und vielleicht brauchen wir auch drei Innenverteidiger für eine Dreierkette.“