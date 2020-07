Klares Ziel vor Augen: Nach langer Leidenszeit will Kevin Möhwald bei Werder Bremen wichtig werden. (nordphoto)

Während die Kollegen noch am Strand liegen und schöne Urlaubsfotos in den sozialen Netzwerken teilen, muss sich der erste Werder-Profi so langsam auf den Weg zurück an den Osterdeich machen: Kevin Möhwald. Nach einer komplizierten Knie-Operation im vergangenen September war der Mittelfeldspieler die gesamte Saison ausgefallen. Jetzt aber soll er wieder eine wichtige Rolle spielen.

Damit auf dem Weg zurück in Werders Bundesligamannschaft nichts schief läuft, wird Möhwald nach ein paar weiteren Tagen Urlaub „etwas früher als der Rest nach Bremen kommen und sein Reha-Training in Vorbereitung auf das Mannschaftstraining fortsetzen“, erklärt Manager Frank Baumann, „wir erwarten, dass Kevin zum Trainingsauftakt Einheiten mit der Mannschaft absolvieren kann. Dann muss man abwarten, wie er die Belastung verkraftet.“ Das erste Mannschaftstraining wurde für den 5. August angesetzt, dann soll Möhwald im Kreis der Kollegen am Ball sein.

Zweite Liga als kleiner Makel

Bei Werder warten sie viel sehnlicher auf Möhwalds Rückkehr, als man das auf den ersten Blick vermuten könnte. Irgendwie haftet dem gerade 27 Jahre alt gewordenen Mittelfeldspieler der Makel an, dass er im Sommer 2018 „nur“ vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg an die Weser wechselte, und das ablösefrei. Baumann war bei Möhwalds Verpflichtung schon damals überzeugt, einen guten Griff gemacht zu haben: „Wir verfolgten die Entwicklung von Kevin schon seit einigen Jahren und freuen uns sehr, dass er sich für Werder entschieden hat. Wir sind sicher, dass Bremen für ihn der richtige Verein ist, um den nächsten Entwicklungsschritt zu machen.“

Nach den Stationen bei Rot-Weiß Erfurt und Nürnberg kam Möhwald mit der Erfahrung aus mehr als 100 Drittligaspielen (zwölf Tore) und 87 Zweitliga-Einsätzen (mit ebenfalls zwölf Toren und beachtlichen 24 Torvorlagen) nach Bremen und fasste auch gleich in seinem ersten Jahr in der Bundesliga Fuß: 23 Spiele im Werder-Trikot (drei Tore, ein Assist) waren ein vielversprechender Anfang, bis nach nur einem Einsatz in seiner zweiten Bremer Saison das Knie anschwoll und den Dienst verweigerte. Anfangs ging Werder davon aus, dass Möhwald nach der in Augsburg erfolgten Operation „die komplette Hinrunde“ fehlen würde, wie der Verein mitteilte. Doch das war zu optimistisch. Letztlich schaffte es Möhwald nicht mal mehr bis zu den Relegationsspielen im Juli zurück in den Kader.

Enormes Standing beim Trainer

An seinem außergewöhnlichen Standing bei Florian Kohfeldt hat sich dadurch nichts geändert. Der Trainer zählt Möhwald zu den Spielern, die in der öffentlichen Meinung völlig unterschätzt würden. Für Aufsehen sorgte Kohfeldt nach Saisonende, als er Möhwald bei Werders Krisen-Analyse in einem speziellen Kontext hervorhob. „Es war vor der Saison so, dass wir wussten, dass uns mit Max Kruse jemand verlässt, der sehr respektvoll, aber auch sehr klar seine Meinung – auch gegenüber dem Trainer – geäußert hat. Und das wurde von mir auch so eingefordert“, sagte Kohfeldt da, und dann folgten diese Worte: „Wir hatten zwei Führungsspieler im Kader, die diese Rolle von ihrem Naturell her übernehmen können und sollten. Das waren Niclas Füllkrug und der häufig unterschätzte Kevin Möhwald.“

Dass beide wegen Knieverletzungen ausfielen, ist für Kohfeldt ein Hauptgrund für die schlechte Bremer Saison. Sie fehlten nicht nur als Typen in der Kabine, sondern auch auf dem Platz. Wie Füllkrug ist auch Möhwald ein Spieler, der natürlich gerne gewinnt, der aber noch etwas glücklicher ist, wenn er dabei auch ein Tor geschossen oder eines vorbereitet hat. Er sucht im Spiel diese Abschluss-Situationen und fordert die Bälle, egal, wie der Gegner heißt oder wie der Druck gerade ist. Genau das schätzt Kohfeldt an ihm. Ohne die Knieverletzung wäre Möhwald vermutlich zu vielen Startelfeinsätzen im kriselnden Werder-Mittelfeld gekommen.

„Er kann für die Balance sorgen“

Auch Baumann, früher ein Mittelfeldspieler von gehobenem Format, schätzt weiterhin die Qualitäten des Ex-Nürnbergers. Der Manager sieht in Möhwald „einen Verbindungsspieler zwischen Abwehr und Angriff, der für eine Balance im Spiel sorgen kann“. Mit seiner Ballsicherheit und der Abschlussstärke vor dem Tor sei Möhwald vor allem für die Halbpositionen im Mittelfeld bestens geeignet, „er bringt für diese Positionen sehr viel mit“.

Dass er sich bei Werder etwas hinten anstellen muss, kennt Möhwald. Als er aus der zweiten Liga kam, trainierte er stark, saß aber zunächst oft draußen. Damals meinte Kohfeldt, Möhwald sei „ein wenig das Opfer der guten Leistungen der anderen im Mittelfeld“, die schon da Klaassen und Maxi Eggestein hießen.

Nun aber könnte sich das Bremer Mittelfeld zur neuen Saison verändern. Durch Verkäufe, aber auch wegen schwacher Leistungen. In beiden Fällen könnte Möhwald davon profitieren. Klubchef Klaus Filbry sagt es so: „Der Kevin ist jetzt wie ein Neuzugang für uns.“