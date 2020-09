Im Training und in den Testspielen hinterließ Johannes Eggestein zuletzt einen guten Eindruck. (nordphoto)

Über die Perspektiven einzelner Spieler wollte Florian Kohfeldt bei der Pressekonferenz vor dem Schalke-Spiel nicht so gerne sprechen, doch irgendwann kam die Frage, warum Johannes Eggestein trotz starker Vorbereitung gegen Hertha komplett draußen bleiben musste. Gegen Jena war der Stürmer zuvor lediglich in der letzten Minute eingewechselt worden. Der Werder-Trainer verwies in seiner Antwort auf den großen Konkurrenzkampf: „Wir haben viele gesunde Spieler.“

Kohfeldt machte Eggestein aber Hoffnung auf mehr Einsatzzeit in den kommenden Spielen: „Jojo hat das ordentlich gemacht in der Vorbereitung. Er ist wieder viel torgefährlicher und klarer in seinen Aktionen. Er ist in den nächsten Wochen ein Kandidat für den Kader und für die Startelf.“ Die vergangene Saison verlief für Johannes Eggestein miserabel. Er sollte vom Stürmer zum Mittelfeldspieler umgeschult werden, was misslang. In der Endphase der Spielzeit stand der U21-Nationalspieler dann nicht einmal mehr im Kader, das hat sich inzwischen immerhin geändert.