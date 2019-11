Ömer Toprak hatte bislang mit einigen Problemen in Bremen zu kämpfen. (nordphoto)

Der Blick von Ömer Toprak sprach Bände. Zahlreiche Kopfballduelle hatte Werders Innenverteidiger im Spiel gegen den SC Freiburg gewonnen. Aber dieses eine nicht. Weil er gar nicht richtig in die Luft gegangen war. Und das rächte sich, Nils Petersen gelang spät das 2:2. Wieder hatte Werder nicht gewonnen. „Es ist mein Gegenspieler, der das Tor macht. Also geht der Ausgleich auf meine Kappe“, hatte Toprak nach dem Schlusspfiff in die Kameras gesagt und dabei genauso geguckt, wie man eben guckt, wenn es nicht so richtig läuft.

Es ist noch nicht allzu lange her, da gab es an fast gleicher Stelle ausnahmslos glückliche Gesichter zu sehen. Werder war ein vermeintlicher Coup gelungen, als Toprak ausgeliehen werden konnte. Für 2,5 Millionen Euro. Von Borussia Dortmund. Einer der absoluten Topadressen des deutschen Fußballs. Entsprechend enthusiastisch war Trainer Florian Kohfeldt nach der Verpflichtung im vergangenen August. „Ömer ist geholt worden, um absoluter Stammspieler zu sein“, hatte der Coach seinerzeit erklärt. „Seine Geschwindigkeit, Präsenz und sein Kopfballspiel tun uns sicherlich gut.“

Aberwitziger Stotterstart

So weit die Theorie. In der Praxis stockte es jedoch gewaltig. Anstatt so richtig durchzustarten, erlebte Toprak einen negativen Moment nach dem anderen. Gleich in seinem ersten Spiel, bei der 1:3-Heimniederlage gegen Fortuna Düsseldorf, musste er mit Atemproblemen vom Platz und auf direktem Wege ins Krankenhaus. Nur eine Woche später gegen die TSG Hoffenheim war der Arbeitstag bereits nach 17 Minuten beendet, weil er sich eine Muskelverletzung zuzog. Der 30-Jährige fehlte daraufhin gleich mehrere Wochen, die so dringend nötige Feinabstimmung mit den neuen Nebenleuten fiel aus. Als er dann Ende Oktober endlich zurückkehrte, unterlief ihm im Spiel gegen Ex-Klub Leverkusen ein unglückliches Eigentor. Und nun gab es eben als vorläufig letzten Höhepunkt eines aberwitzigen Stotterstarts die Szene gegen Freiburg. Ein weiterer ehemaliger Arbeitgeber Topraks. Keine Frage, der erwünschte Heilsbringer besitzt aktuell eher die Gestalt eines Pechvogels.

Und wo es Fehler gibt, da sind auch die Kritiker nicht weit. Einige wenige Stimmen aus dem Fanlager sprechen bereits von einer Fehlinvestition. Derart voreilig sind sie bei Werder naturgemäß nicht. An Topraks Stellenwert gibt es ohnehin keine Zweifel. Trotzdem bleibt da eine Frage: Wie viel Pech ist da wirklich im Spiel? Agiert Toprak nicht vielleicht auch ein wenig unglücklich? „Nur aufgrund seiner Verletzung würde ich von unglücklich reden“, beantwortet Sportchef Frank Baumann gegenüber dem WESER-KURIER derartige Fragen. „Aber da konnte er ja nichts für.“ Ansonsten habe es viele positive Erkenntnisse gegeben. „Man konnte in den Spielen schon sehen, welche Erfahrung und Qualität er mitbringt“, sagt Baumann. Und überhaupt: „Er kommt mir in den letzten Spielen viel zu schlecht weg“, betont der 44-Jährige.

Vollstes Vertrauen in Toprak

Es dürften Worte sein, die dem Innenverteidiger, der sich nach eigenen Angaben bereits richtig wohl an der Weser fühlt, guttun. Zuletzt hatte er nämlich auch ganz andere Dinge zu hören bekommen. Und zwar ausgerechnet in Leverkusen. Was genau gesagt wurde, behielt Toprak für sich, nach dem Spiel sprach er aber ungewohnt offen über einen Zwischenfall aus der Schlussphase: „Ich lag auf dem Boden, ich blute. Bis auf Peter Bosz und seinem Trainerteam und die Ärzte hat keiner was gesagt, aber leider gab es dann auch nicht so schöne Worte von der Bank, das hat mir nicht so gefallen“, sagte er und verdeutlichte somit, wie sehr ihn ein solches Erlebnis beschäftigt. Den Vorwurf der Schauspielerei wollte er sich jedenfalls nicht gefallen lassen – schon gar nicht in einem derartigen Ton. „Ich habe das zu akzeptieren. Aber wenn man sechs Jahre hier spielt, habe ich das so nicht verdient.“ Auch später noch blieb das Thema bestehen. Im Kabinenbereich des Stadions diskutierte Toprak mit Peter Bosz und Leverkusens Sportchef Rudi Völler, Letzterer nahm den Neu-Bremer schließlich aufbauend in den Arm und sorgte so für ein versöhnliches Ende der atmosphärischen Störungen.

Wesentlich mehr Harmonie könnte auch Werders Hintermannschaft gebrauchen. Gerade einmal drei Teams der Liga haben noch mehr Treffer kassiert als die 21, die sich die Bremer bislang einfingen. Das lag keineswegs nur an Ömer Toprak, aber eben auch. Weil er einerseits lange fehlte, aber auch nicht fehlerfrei war, wenn er denn spielte. Demnächst kehrt mit Niklas Moisander der unangefochtene Abwehrchef zurück, auch er besitzt bei Florian Kohfeldt logischerweise eine Stammplatzgarantie. Milos Veljkovic, Sebastian Langkamp und auch Christian Groß, bislang so etwas wie Werders Gewinner der Hinrunde, dürften sich erst einmal mit einem Platz auf der Bank anfreunden müssen. Aber wie schnell kann das gesetzte Duo, dessen Name grundsätzlich für viel Qualität steht, gewinnbringend funktionieren? Knapp zwei Wochen haben die beiden Routiniers bislang im August gemeinsam trainiert, aufgrund ihrer jeweiligen Verletzungen läppische 99 Minuten nebeneinander im Ligabetrieb verteidigt. Nicht unbedingt eine Basis, die nach prompter Trendwende klingt.

Und so läuft es wohl auch dieses Mal auf den Faktor Zeit hinaus. Zeit, die Werder eigentlich im Moment nicht hat. Aber alle Beteiligten haben weiterhin das Potenzial im Kopf, das dieser Kader eigentlich ausspielen kann, wenn er fit und im Rhythmus ist. Und deshalb geht der Blick in die Zukunft – anders als die Vergangenheit ist sie schließlich noch beeinflussbar. Das gilt auch oder insbesondere für Ömer Toprak. "Er konnte wegen der Verletzung bei uns noch nicht auf seinem absoluten Toplevel spielen", sagt Frank Baumann, "aber er ist für uns schon wichtig und wird noch viel wichtiger.“