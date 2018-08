Bis in die Bundesliga hat es Florian Kohfeldt als Aktiver nicht geschafft, aber der Werder-Trainer war ein durchaus talentierter Torhüter. Was in seinen Keepern vorgeht, kann der 35-Jährige daher oft gut nachvollziehen. So war es auch beim Training am Mittwoch. Da zeigte Torwart-Talent Luca Plogmann eine starke Parade. "Und danach ist er gleich lauter geworden. So ist es immer bei uns Torhütern. Wir müssen erst einen guten Ball halten", erzählte Kohfeldt am Donnerstag mit einem Schmunzeln.

Plogmanns Aktion aus dem Training nannte der Coach als Beispiel, um den guten Eindruck zu verdeutlichen, den er von dem 18-Jährigen zuletzt gewonnen hat. Anders als geplant, spielt Plogmann nun nicht erst in der U23, sondern geht als zweiter Torwart der Profis in die Saison. Der Grund dafür ist die Verletzung von Stefanos Kapino, den Werder eigentlich als neue Nummer zwei hinter Stammtorwart Jiri Pavlenka verpflichtet hatte.

Also sitzt Plogmann am Sonnabend in Worms erstmals bei einem Pflichtspiel der Profis auf der Bank. "Das ist natürlich etwas anderes als bisher, aber er macht nicht den Eindruck, dass er deswegen nervös ist", betonte Kohfeldt. "Ich werde also jetzt auch kein besonderes Gespräch mehr mit ihm führen." Dieses Gespräch hat es während des Trainingslagers in Grassau schon gegeben. Gemeinsam mit Torwart-Trainer Christian Vander habe er Plogmann dabei, "ausführlich und ernsthaft im positiven Sinne erklärt, was in der neuen Rolle auf ihn zukommt", schilderte Kohfeldt.