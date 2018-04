Als Klaus Allofs und Thomas Schaaf im Januar 2012 auf einer Pressekonferenz ihren neuesten Fang präsentierten, da saß da ein junger Mann auf dem Podium, der noch ziemlich am Anfang seiner Karriere stand, 23 Jahre alt war und Großes vorhatte. Champions League spielen. Einen Titel mit Werder holen. Das klang nach einem guten Plan: Denn Zlatko Junuzovic, so hieß der Neue, galt als größtes österreichisches Mittelfeldtalent, und seine Mitspieler in Bremen waren zu dem Zeitpunkt Tim Wiese, Sokratis, Tim Borowski, Aaron Hunt, Marko Marin, Marko Arnautovic und Claudio Pizarro.

Heute weiß man, dass der Plan nicht aufging. Junuzovic spielte nie in der Champions League, er holte auch keinen Titel. Seine Karriere bei Werder blieb unvollendet. Auch weil all die großen Namen, die in seiner Anfangszeit noch da waren, sich sehr schnell in alle Himmelsrichtungen verabschiedeten.

Wer blieb, war Junuzovic. Sechseinhalb Jahre bei einem Verein, der fast sechseinhalb Jahre permanent gegen den Abstieg gespielt hat – das ist heutzutage keine Selbstverständlichkeit, und das verdient Anerkennung.

Das gilt auch für die Leistungen des Fußballers Zlatko Junuzovic. Er war eine verlässliche Größe. Er spielte bei Werder eine überragende Saison, 2014/2015 war das, da verwandelte er mehr Freistöße als Messi und Ronaldo, und seine 15 Torvorlagen aus der Saison sind bei Werder seitdem unerreicht. So gut war Junuzovic nie wieder.

Seine Produktivität hat seitdem nachgelassen, und das führt dazu, dass die Trennung aus betriebswirtschaftlicher Sicht – Junuzovic war ein Top-Verdiener – und aus sportlichen Gründen nachvollziehbar ist. Junuzovic will einen letzten dicken Vertrag unterschreiben. Werder will sich fußballerisch weiterentwickeln.

Ein einziges Risiko bleibt, und das trägt Werder: Da offenbar auch Thomas Delaney seinen Absprung plant, droht Werder im Sommer der Verlust von gleich zwei Leadern. Mehr als seine Freistöße, seine Eckbälle und seine Pässe werden Junuzovics Qualitäten als Führungsspieler fehlen. Er konnte giftig sein, er konnte mal dazwischenhauen, wenn’s sein musste. So einen Typen muss Werder erstmal wiederfinden.

Werder wieder stark zu machen, das ist der Auftrag an Frank Baumann und Florian Kohfeldt. Zlatko Junuzovic muss sich darüber nach sechseinhalb Jahren keinen Kopf mehr machen.

