Milot Rashica hat vor ein paar Wochen alle Bremer, die es mit Werder halten, mit seinem Freistoßtor in Frankfurt in Partylaune versetzt. Etwas später hat er mitgeholfen, dass die Menschen im Kosovo ihre Nationalmannschaft nach einem Länderspiel feiern konnten, der Kosovo hatte in der Nations League erstmals ein Pflichtspiel gewonnen. Milot Rashica, hätte man annehmen können, würde jetzt durchstarten.

Doch das Gegenteil war der Fall. Bei Werder war von dem flinken Flügelstürmer seitdem nicht mehr viel zu sehen. Gegen Stuttgart war er – wie wenige Tage zuvor auch schon gegen die Hertha – nicht einmal mehr im Kader. „Das war eine sportliche Entscheidung“, sagte Cheftrainer Florian Kohfeldt, „es ist halt sehr eng bei uns.“

Gegen Stuttgart begann Werder mit Dreierkette, die Außenverteidiger Ludwig Augustinsson und Theo Gebre Selassie agierten wie verkappte Flügelstürmer. Und draußen saßen mit Florian Kainz, Johannes Eggestein und Martin Harnik noch drei Profis, die über den Flügel kommen können. „Es war eine Entscheidung für diese Woche“, sagte Kohfeldt, „Milot wird noch wichtige Spiele für uns machen.“

