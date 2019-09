Es ist ein ungewohntes Gefühl für Maximilian Eggestein. Zuletzt war er in den Länderspielpausen häufig mit der deutschen U21 unterwegs, im vergangenen Frühjahr ging es sogar zum Schnuppern ins A-Team von Bundestrainer Joachim Löw. Dieses Mal gab es jedoch keine Nominierung: Für die Youngster ist Eggestein inzwischen zu alt, bei den älteren Kollegen setzte Löw aktuell auf ein anderes Personal.

Werder-Coach Florian Kohfeldt will sich gar nicht großartig über die „Zwangspause“ ärgern. Im Gegenteil: Er ergreift die Chance zur gezielten Erholung. „Vielleicht ist es auch ein kleiner Vorteil, denn er hat den ganzen Sommer durchgespielt“, sagte Kohfeldt. Zwar war auch Eggestein im Anschluss an die U21-Europameisterschaft in einen dreiwöchigen Urlaub gefahren, seine Verschnaufpause war trotzdem deutlich kürzer als die der Kollegen. Nicht ausgeschlossen also, dass die Akkus noch immer nicht gänzlich aufgeladen sind. Deshalb gibt es jetzt eine erneute Auszeit. „Man wird ihn diese Woche nicht auf dem Trainingsplatz sehen, weil ich die Möglichkeit nutze, um ihm ein bisschen Pause zu geben“, kündigte Kohfeldt an. Auch beim Geheimtest in Hannover am kommenden Donnerstag werde Eggestein nicht dabei sein.