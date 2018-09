Nun ist klar, warum Florian Kohfeldt am Donnerstagnachmittag beim Werder-Training fehlte: Der Coach ist zum zweiten Mal Vater geworden. Seine Frau Juliane brachte am Donnerstag einen Jungen zur Welt. Kohfeldt junior sei wohlauf, heißt es vom Verein.

Kohfeldt, der bereits Vater einer Tochter ist, wird wegen der Geburt seines Sohnes auch an diesem Freitag nicht das Mannschaftstraining leiten. Beim Testspiel gegen den SV Meppen am Sonnabend (15 Uhr) in Cloppenburg wird der Trainer dann wieder an der Seitenlinie stehen.